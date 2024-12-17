快訊／32歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡　曾來台參加世界盃熱身賽

RIP Janis Timma ???? pic.twitter.com/ZV0fWPsnq8 — Legion Hoops (@LegionHoops) December 17, 2024

記者游郁香／綜合報導

拉脫維亞男籃球員提瑪(Janis Timma)去年曾隨國家隊來台，參加FIBA世界盃熱身賽，今(17)日驚傳他在俄羅斯首都莫斯科墜樓身亡，享年32歲。根據《REN TV》的報導，提瑪遺體旁的手機螢幕上寫著「打給安娜」，來自烏克蘭的歌手安娜(Anna Sedokova)是他的前妻，當局仍在調查他的死因。

Russia: Professional basketball player from Latvia, Janis Timma found dead after falling out of an apartment building in Moscow.

He was married to singer Anna Sedokova, originally from Ukraine who immigrated to Russia to advance her career in around 2004. She lives in Moscow. pic.twitter.com/gP99ee4ZBo — Igor Sushko (@igorsushko) December 17, 2024

32歲的提瑪曾是波羅的海籃球聯賽的MVP，也是拉脫維亞國家隊長期的成員。他在歐洲聯賽征戰過5個賽季，為巴斯克尼亞、奧林匹亞科斯、希姆基和尤尼克斯效力。他去年曾隨拉脫維亞男籃來台參加兩場FIBA世界盃2023熱身賽，沒想到今日卻傳出他的死訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲去年曾來台參加世界盃熱身賽的拉脫維亞男籃球員提瑪驚傳墜樓身亡 。（圖／翻攝自IG）

根據《BasketNews》的消息，提瑪被發現陳屍在莫斯科一棟5樓公寓的入口處，他遺體旁的手機螢幕上寫著「打給安娜」，安娜是他的前妻，兩人2020年結婚，這個月9日就有報導指出，這對夫婦已正式離婚，在此之前兩人早已分居兩地，不斷分分合合。

《REN TV》披露，提瑪是墜樓輕生，不過當局仍在調查他的死因。今年10月有報導稱，提瑪離開美國搬到莫斯科，加入了一個3x3籃球俱樂部。

提瑪曾在2013年NBA選秀會被灰熊相中，他的簽約權在2015年瑞德納(Luke Ridnour)交易案中被送到魔術，儘管他曾在2021年夏季聯賽繳出不錯的表現，卻始終沒能正式踏上NBA。

▲提瑪去年隨拉脫維亞男籃來台參加FIBA世界盃熱身賽。（圖／T1職籃提供）