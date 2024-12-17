運動雲

>

快訊／32歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡　曾來台參加世界盃熱身賽

記者游郁香／綜合報導

拉脫維亞男籃球員提瑪(Janis Timma)去年曾隨國家隊來台，參加FIBA世界盃熱身賽，今(17)日驚傳他在俄羅斯首都莫斯科墜樓身亡，享年32歲。根據《REN TV》的報導，提瑪遺體旁的手機螢幕上寫著「打給安娜」，來自烏克蘭的歌手安娜(Anna Sedokova)是他的前妻，當局仍在調查他的死因。

32歲的提瑪曾是波羅的海籃球聯賽的MVP，也是拉脫維亞國家隊長期的成員。他在歐洲聯賽征戰過5個賽季，為巴斯克尼亞、奧林匹亞科斯、希姆基和尤尼克斯效力。他去年曾隨拉脫維亞男籃來台參加兩場FIBA世界盃2023熱身賽，沒想到今日卻傳出他的死訊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼去年曾來台參加世界盃熱身賽的拉脫維亞男籃球員提瑪驚傳墜樓身亡 。（圖／翻攝自IG）

▲去年曾來台參加世界盃熱身賽的拉脫維亞男籃球員提瑪驚傳墜樓身亡 。（圖／翻攝自IG）

根據《BasketNews》的消息，提瑪被發現陳屍在莫斯科一棟5樓公寓的入口處，他遺體旁的手機螢幕上寫著「打給安娜」，安娜是他的前妻，兩人2020年結婚，這個月9日就有報導指出，這對夫婦已正式離婚，在此之前兩人早已分居兩地，不斷分分合合。

《REN TV》披露，提瑪是墜樓輕生，不過當局仍在調查他的死因。今年10月有報導稱，提瑪離開美國搬到莫斯科，加入了一個3x3籃球俱樂部。

提瑪曾在2013年NBA選秀會被灰熊相中，他的簽約權在2015年瑞德納(Luke Ridnour)交易案中被送到魔術，儘管他曾在2021年夏季聯賽繳出不錯的表現，卻始終沒能正式踏上NBA。

▲拉脫維亞提瑪、貝爾坦斯。（圖／T1職籃提供）

▲提瑪去年隨拉脫維亞男籃來台參加FIBA世界盃熱身賽。（圖／T1職籃提供）

關鍵字： NBA男籃籃球拉脫維亞Janis Timma世界盃

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

讀賣巨人菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

讀賣巨人菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

清宮幸太郎驚訝在台逛7-11被認出　憶威廉波特少棒台灣家長應援聲

清宮幸太郎驚訝在台逛7-11被認出　憶威廉波特少棒台灣家長應援聲

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

快訊／攻城獅公布重量級新任總教練　約旦男籃主帥威森加盟

亞運銀牌黃詩媛、徐巧楹領軍　巨研科技奪軟網年終團體總決賽冠軍

亞運銀牌黃詩媛、徐巧楹領軍　巨研科技奪軟網年終團體總決賽冠軍

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

勇士新星晃過唐西奇「不出手」挨鍋　美媒酸：K湯竟為他讓出先發

合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

讀賣巨人菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

WBSC年度回顧12強台灣奪冠平均年齡27歲　一數據超越經典賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1味全龍「22歲游擊手」未列保留名單！　IG告別球員身份

2震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人

3美媒酸：K湯竟為他讓出先發

4總值57.5萬美元！台鋼與魔鷹完成續約

5菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

最新新聞

132歲拉脫維亞男籃球員墜樓身亡

2不被籃球圈認可　林勵轉戰SBL找自信

3總值57.5萬美元！台鋼與魔鷹完成續約

4約旦男籃主帥　威森接任攻城獅總教練

5場均24.5分　69大魔王盧峻翔奪單周MVP

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

被林安可形容野球魂人物　清宮幸太郎不敢拚全壘打：我會輸！

清宮幸太郎用中文喊「放馬過來」　王威晨笑回：放獅子、大象

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

同事拖地撞倒整櫃螺絲 同事笑：撿不完了

坤達.楊祐寧合唱〈放手〉 柯佳嬿PO影片：喝多少？#星光雲reels

【地表最強戰車】M1A2T首批抵台！深夜運送畫面曝

M1A2T來了！台灣戰車戰力終於從80年代跨進21世紀

嘉明湖山屋下雪了！ 山友嗨喊：越來越大囉
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366