秒答孫易磊「很可愛」　清宮幸太郎被逗樂笑呵呵

記者楊舒帆／台北報導

日本火腿球星孫易磊與清宮幸太郎受邀到東園國小進行棒球教室。孫易磊談到對清宮幸太郎的印象，指出他很有人氣，而清宮幸太郎也稱讚對方「很可愛」。

▲清宮幸太郎與孫易磊到訪東園國小指導小球員。（圖／記者楊舒帆攝）

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火腿球星清宮幸太郎此行來台，除了宣傳明年隊史首次海外交流賽將在台北大巨蛋舉辦，也與同樣效力火腿的孫易磊一同受邀進行台日棒球交流活動，17日走訪東園國小。

談到對清宮幸太郎的印象，孫易磊表示：「他很有人氣，高中就很厲害，也有很多紀錄，讓大家很崇拜他。他很受到球隊愛戴，很多粉絲很喜歡他。」清宮幸太郎透過翻譯知道孫易磊的回答後，忍不住笑了。

被問及對孫易磊的印象，清宮幸太郎秒答「很可愛！」隨後也稱讚這位台灣後輩：「很認真學日文，現在也講得很好，不愧是易磊。

清宮幸太郎想起來去年春訓時Live BP有對決到，孫易磊也回憶該打席：「去年春訓第四次Live BP，剛好他受傷到二軍這組，就遇到我，結果是三振，有一球壞球被判好球。」清宮幸太郎回應：「跟這個完全沒有關係，就是三振。」

旅日第一年已經能用簡單日語與隊友溝通，孫易磊透露最會講的日文是「很恐怖（怖い／こわい）」，隨後還開玩笑跟清宮幸太郎說，少棒監督（賴敏男）很恐怖，讓清宮幸太郎發笑。孫易磊笑言：「日文沒有到很厲害，可以簡單回答的程度而已。」

統一獅投手古林睿煬也將加入火腿大家庭，孫易磊說：「他在一軍、我在二軍，不確定會不會遇到，如果有遇到會想跟他聊天。印象中他是很好的投手，其實沒有講過話，有機會再跟他聯絡。」