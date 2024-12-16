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清宮幸太郎驚訝在台逛7-11被認出　憶威廉波特少棒台灣家長應援聲

▲▼林安可、清宮幸太郎、王威晨。（圖／記者楊舒帆攝）

▲林安可、清宮幸太郎、王威晨。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

北海道日本火腿鬥士隊隊史首次海外交流賽，將於2025年3月1日、2日在台北大巨蛋登場，清宮幸太郎代表出席售票記者會，對於自己在台灣的人氣感到相當驚喜，表示散步時都會被認出來。

清宮幸太郎在12強頒獎典禮後特別留到最後，向曾在火腿客座期間指導他的高國輝致意。他透露：「受到高國輝教練很多照顧，所以趁著最後一場比賽結束後，特別表達感謝。」談到是否因為打過許多國際賽事，加上父親清宮克幸曾是日本橄欖球名將，從小接受運動家薰陶的習慣，他坦言：「其實自己不是很怕生的個性，感謝之情要表達出來。」

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談到12強賽事的經歷，清宮幸太郎表示：「上場機會不多，對自己表現也不滿意。隊友都有留下一些成績，但教練對我的信任感不足，即使有球員表現不好，也不會選擇我，因此會持續努力，讓教練團留下好印象。」

從參加LLB威廉波特世界少棒開始，經歷與台灣的大小交流賽事，清宮幸太郎直言：「台灣球員給我的印象都很好。在少棒時期，我雖然已經很強，但沒想到還能遇到像台灣這麼強勁的對手。」

清宮幸太郎對台灣應援文化也留下深刻印象：「小時候聽到台灣球員的爸爸媽媽加油的聲音就覺得很驚人。」他提到在12強期間也再次體會到台灣應援的震撼聲量，對於能和球迷一起跳應援舞更是印象深刻。

繼12強後再次來台，清宮幸太郎意外自己在台灣也被認出來，「去7-11或在外面散步，會有人喊我的名字，有點驚訝。」他也很期待在台灣再次能嚐到火鍋等美食。

關鍵字： 棒球清宮幸太郎日本火腿鬥士台灣海外交流

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