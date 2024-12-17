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讀賣巨人菅野智之終於圓「美」夢！4.2億加盟金鶯

▲▼讀賣巨人軍90週年紀念台灣試合第二戰，菅野智之。（圖／記者李毓康攝）

▲菅野智之。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

行使海外自由球員資格，尋求挑戰美國職棒大聯盟的讀賣巨人隊投手菅野智之，已與巴爾的摩金鶯隊達成簽約協議。金鶯隊於17日（台灣時間）透過官方X平台（前推特）宣布這項消息。

金鶯隊以日文發文「歡迎菅野智之投手加入金鶯！」，英文則寫道「Welcome to the O's, Tomoyuki!」。據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）報導，合約為期一年，價值1300萬美元（約新台幣4.2億元）。

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金鶯隊所屬的美聯東區雲集洋基、紅襪、光芒和藍鳥等強隊。球隊在2017年後的六年間四度墊底，但在2023年取得101勝，時隔九年重返分區冠軍寶座。本季以91勝71敗的成績僅次於洋基隊位居分區第二，晉級季後賽，但在外卡系列賽中遭遇皇家隊連敗出局。

先發投手陣容方面，本季以15勝為球隊最多勝投的布萊迪希（Kyle Bradish）可能在休賽季成為自由球員離隊。此外，僅有羅德里奎茲（Grayson Rodriguez）達到雙位數勝場。預期菅野將從首年起擔任球隊王牌投手的重任。球隊正逐步建立起挑戰1983年以來首座世界大賽冠軍的實力陣容。

菅野曾在2020年休賽季透過入札制度尋求挑戰大聯盟，但受新冠疫情影響，市場動向較往年遲緩，往返日美兩地也十分困難，最終決定留在巨人隊。2021年起的三年間僅獲得20勝，受傷病困擾無法發揮原有實力，但本季以15勝的成績重現昔日光芒，獲得聯盟MVP殊榮，帶領球隊奪得聯盟冠軍。

菅野在10月宣布行使海外自由球員資格時表示：「當然，在巨人隊效力也是很棒的事。但是2020年無法成行（赴美）的那種感覺，一直存在我心中，所以我做出了這個決定。」本月3日，他比往年提早前往夏威夷，並解釋道：「正式（與美國球團的）談判也即將開始。雖然我也不知道（結果如何），但先到夏威夷進行自主訓練，隨時可以前往（美國）本土的想法。」期間他也與前往夏威夷進行冠軍旅行的巨人隊隊友們一同打高爾夫球。

關鍵字： 菅野智之讀賣巨人隊巴爾的摩金鶯隊美國職棒簽約

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