合約總值57.5萬美元！台鋼雄鷹與30轟洋砲魔鷹完成續約

▲魔鷹 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／綜合報導

迎接隊史第2年中職一軍賽季，台鋼雄鷹與日籍小野寺賢人、吉田一将續約，除此之外，相當活躍的吉祥物TAKAO也搶在年底完成續約，投手戰力、高人氣吉祥物之後，台鋼雄鷹今（17）日宣布與2024球季貢獻30支全壘打、99分打點，拿下「雙冠王」的洋砲魔鷹（Steven Moya）談妥合約，2025球季合約總值57萬5千美元。明年魔鷹繼續披上台鋼雄鷹戰袍，為中華職棒精采賽事增添更多火花。

身為台鋼雄鷹隊史首名洋砲，魔鷹在雄鷹元年繳出火爆打擊成績，115場出賽432打數127安打，打擊率0.294，30支全壘打、99打點勇奪打擊雙冠王，是中職史上第4位單季締造30轟以上外籍打者。並獲選年度最佳指定打擊、入圍年度最有價值球員，為雄鷹新軍打線挹注凶猛火力。

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魔鷹短短1年中職賽季累積高人氣，場上以全壘打魅力吸引關注，場邊唱歌、熱舞，還有場外直播……都受到球迷喜愛，如今確定續約，魔鷹感謝球迷支持，也對新球季充滿期待，「各位台鋼雄鷹的球迷，我回來了！很感激有這個機會可以再跟大家一起度過全新賽季，我會努力備戰新球季，並且盡我所能幫助球隊贏得總冠軍，請繼續為我們加油！」