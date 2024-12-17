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震撼！軟銀王牌捕手甲斐投奔巨人　傳15億日圓重金網羅

▲▼2017亞洲職棒冠軍爭霸賽,日本VS韓國,甲斐拓也。（圖／記者季相儒攝）

▲甲斐拓也。（圖／資料照）

記者王真魚／綜合報導

軟銀隊主力捕手甲斐拓也今年球季結束後行使自由球員權利，17日凌晨傳出將轉戰至巨人隊。根據日媒報導，這場持續一個多月的爭奪戰，最終由巨人隊勝出，預計今天就會正式宣布這項重大決定。

巨人開出優厚條件

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日媒披露，據悉巨人隊提出5年總額超過15億日圓（約3.16億）的合約，金額與年數都略高於軟銀隊提出的4年總額10億日圓方案。不過，甲斐的決定並非單純考量合約條件。在長期深思熟慮後，他選擇了在新環境中重新挑戰。

阿部監督的熱情招攬

巨人隊總教練阿部慎之助在這次轉隊談判中扮演關鍵角色。身為昔日著名捕手的阿部不僅親自參與談判，更於12月5日專程前往福岡，在當地飯店與甲斐進行超過一小時的深入對談。阿部更提議讓甲斐繼承他在球員時期使用了19年的背號「10」，展現球隊對甲斐的重視。

補強陣容的最後拼圖

巨人隊本賽季雖然奪得聯盟冠軍，但在冠軍系列賽決勝階段不敵横濱DeNA，未能晉級日本一系列賽。球隊在休賽期積極補強，先後確定簽下擁有美日通算197勝投手田中將大，以及生涯累積166次救援成功的終結者馬丁尼茲（Raidel Martinez）。如今再網羅自由球員史上最重量級的捕手甲斐，為球隊的衛冕之路增添重要戰力。

甲斐的職業生涯

甲斐拓也1992年出生於大分縣，2011年從楊志館高等學校畢業後，以育成選秀第6輪加入軟銀隊。2013年升格為支配下選手後迅速成長，以「甲斐砲」聞名的強肩為武器，三度入選最佳九人，七度獲得金手套獎，2018年更在日本一系列賽中獲選MVP。

在國家隊方面，他為2019年12強賽、2021年東京奧運和2023年世界棒球經典賽的奪冠，皆做出重要貢獻。

揮別軟銀14年情　深思熟慮選擇新挑戰

甲斐在行使FA時表示，「這是一次性的權利，我認為在我的棒球生涯中，現在是最好的時機。」雖然他在軟銀隊效力14年，但最終選擇了新的挑戰。

軟銀一直在進行留隊談判，但巨人提出超過軟銀的5年總額15億日圓以上的優厚條件，展現誠意。當軟銀在夏威夷進行優勝旅行時，甲斐留在國內深思熟慮，最終做出決定。

阿部監督曾在公開場合表示，「我們需要一個絕對的司令塔，有了這樣的捕手，會讓球隊感到極大的安心。」這番話印證巨人隊對甲斐的期待。

關鍵字： 甲斐拓也巨人隊軟銀隊轉隊捕手

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