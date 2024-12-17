熱火一哥巴特勒最可能被交易　美媒：太陽願給他1億美元

▲熱火「士官長」巴特勒。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)是近來陷入交易傳聞中「最大咖」的球星，《ESPN》資深記者溫德霍斯特(Brian Windhorst)近日在節目上爆料，在所有明星球員中，巴特勒是最可能被交易的一位，更直言太陽有意網羅這位6屆全明星不是祕密，「Jimmy想要1億美元，我認為太陽隊可能會給他這個數字。」

NBA季中交易將在當地時間2月6日截止，《ESPN》名記者查拉尼亞(Shams Charania)日前披露，獨行俠、火箭、勇士和太陽在巴特勒的心願名單上，雖遭到巴特勒經紀人李伊(Bernie Lee)駁斥，不過另一名資深記者溫德霍斯特在播客節目「The Hoop Collective」中直言，「我知道太陽對巴特勒有興趣，這不是一個有爭議的說法，也不是什麼祕密。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

溫德霍斯特更直言，「在所有明星球員中，最有可能被交易的是巴特勒，因為擁有他的球隊(熱火)對此持開放態度，這只是排除障礙的問題。」他還提到，「Jimmy想要1億美元，而我認為太陽隊可能會給他。」

▲熱火一哥巴特勒。（圖／達志影像／美聯社）

巴特勒在2025-26賽季擁有價值5200萬美元的球員選項，已經35歲的他尋求一紙價格豐厚的長約。根據溫德霍斯特的消息，巴特勒更希望與熱火續約，但總裁萊里(Pat Riley)無意促成這件事。

至於太陽若想網羅巴特勒，溫德霍斯特說，他們能當成交易籌碼的球員只有3巨頭成員杜蘭特( Kevin Durant)、畢爾(Bradley Beal)和布克(Devin Booker)，其中畢爾最可能被拿來換巴特勒，但這也是困難重重，畢爾擁有「交易否決權」，除非他自願放棄，交易才可能發生，且熱火也未必對他有興趣。

▲太陽畢爾。（圖／CFP）

畢爾上季來到鳳凰城後，不斷受到傷病困擾，本季至今也只打了15場，繳出場均17.8分、4.2籃板和3.3助攻，投籃命中率49.3%，三分命中率36.0%。

溫德霍斯特補充說到，未來兩年將獲得1.1億美元薪資的畢爾，決定離開巫師時曾想去邁阿密，但當時熱火不要他，「熱火必須『想要』用巴特勒來換畢爾，我認為他們不會這麼做。」