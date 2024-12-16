涂兆緯7局好投助威　文化大學擒台體收第8勝晉級保希望

▲文化大學慶祝第8勝入袋。（圖／大專體總提供）

記者楊舒帆／綜合報導

文化大學今16日在學年度大專棒球聯賽預賽關鍵戰役中，以3:1擊敗台灣體育大學，結束近期3連敗。文化隊先發投手涂兆緯表現出色，主投7局僅失1分，助隊搶下寶貴勝利。

涂兆緯此役投出102球，被敲5安打，送出2次三振，投出2次保送。唯一失分出現在第3局下半，對手連續安打加上右外野手防守失誤。文化隊在第6局上半展開反攻，由張峯斌擊出高飛犧牲打，助田明倫跑回一分，隨後劉桀銨安打建功，為球隊取得領先。第7局替補上場的郭瑞仁貢獻2支安打，為球隊追加保險分。

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賽後，涂兆緯談到今年經歷。他上半年曾因手肘鈣化休養近4個月，期間進行震波治療並調整投球方式。總教練李軾揚對這位二年級投手的進步表示肯定，特別提到他的滑球更具威力，讓打者難以適應。

本場勝利讓文化大學在預賽取得8勝，但出線形勢仍不明朗。球隊接下來將面對開南大學和中信學院的關鍵戰役，必須全力以赴。目前台北市大、崑山科大、台灣體大和中信科大均積7勝，爭奪剩餘4張八強門票的競爭激烈。

另一場比賽中，開南大學以5:2擊敗世新大學，收下第9勝，繼南華大學、輔仁大學和國立體大之後，成為第4支確定晉級八強的球隊。開南在第3局下半把握對手失誤，攻下3分逆轉戰局，第4局再添2分保險分，確保勝利。

▲文化大學涂兆緯先發7局收個人第3勝。（圖／大專體總提供）