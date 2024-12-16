運動雲

>

「日本Curry」出場17分鐘創新高　勾射得分送對手火鍋

▲▼日本Curry富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本Curry富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本Curry」富永啓生在今年NBA選秀會落選後，加入NBA溜馬G聯盟下屬球隊印第安納瘋蟻。台灣時間16日，富永啓生替補登場16分32秒，創下個人G聯盟生涯出賽時間新高，終場取得2分、1助攻並完成1次阻攻，瘋蟻119比107擊敗公牛。

富永啓生今天來到客場對陣風城公牛，第1節剩5分49秒，富永啓生登場，比賽進行至此節剩餘2分38秒時，他在弧頂接球後往內線進攻，迎著防守球員的碰撞，用左手完成一記勾射，本場得分開張。

第2節，富永啓生積極衝搶進攻籃板，跑動積極且活躍；本節還剩5分鐘時他再次登場，馬上就參與快攻並送出助攻。該節剩餘2分鐘時，他在右側底角出手三分，雖然未能命中，但富永啓生迅速回防，完成了1次阻攻。

下半場富永的出場時間約為4分半鐘，但未留下數據，他今天出戰16分32秒是他到G聯盟以來，單場出場時間最長的一役。

關鍵字： NBA富永啓生瘋蟻G聯盟

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳子豪身價上看6千萬　5球團搶人戰進入最後階段

陳子豪身價上看6千萬　5球團搶人戰進入最後階段

羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

NBA夢告終？中國21歲新星崔永熙遭籃網釋出　4天前重傷宣告報銷

NBA夢告終？中國21歲新星崔永熙遭籃網釋出　4天前重傷宣告報銷

克魯茲完成續約待整年　味全龍再找外籍投教

克魯茲完成續約待整年　味全龍再找外籍投教

三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

NBA新紀錄！勇士、獨行俠合砍48顆三分球　K湯繳本季最佳表現

NBA新紀錄！勇士、獨行俠合砍48顆三分球　K湯繳本季最佳表現

36歲田中將大轉戰讀賣巨人　超過1000萬合約重磅網羅

36歲田中將大轉戰讀賣巨人　超過1000萬合約重磅網羅

「魔鬼賽程」讓林書豪喊疲倦、沒精神　7天住了4個城市好累

「魔鬼賽程」讓林書豪喊疲倦、沒精神　7天住了4個城市好累

火腿交流賽明年3月大巨蛋登場　票價出爐：最貴4680元、最便宜680元

火腿交流賽明年3月大巨蛋登場　票價出爐：最貴4680元、最便宜680元

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

樂天收到味全保護名單　沈鈺傑：有不錯人選

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

熱門新聞

陳子豪身價上看6千萬　5球團搶人戰進入最後階段

羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

NBA夢告終？中國21歲新星崔永熙遭籃網釋出　4天前重傷宣告報銷

克魯茲完成續約待整年　味全龍再找外籍投教

三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

NBA新紀錄！勇士、獨行俠合砍48顆三分球　K湯繳本季最佳表現

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳子豪5球團搶人戰進入最後階段

2羽球一哥「球衣大出包」　大馬官員震怒！台灣品牌道歉了

3NBA夢告終？中國新星崔永熙遭籃網釋出

4克魯茲續約　味全龍再找外籍投教

5三寶彎道逆向衝撞！　陳彥博急閃爆三字經：出差差點被撞死

最新新聞

1「日本Curry」出場17分鐘創新高

2涂兆緯7局好投助威　文化第8勝

3與林安可拚開轟　清宮：我會輸！

4TPBL中信特攻教練團職務異動！

5清宮幸太郎驚訝在台逛7-11被認出

熱門快報

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

與中華隊情蒐功臣齊返母校　陳柏清勉學弟：無法打球轉任情蒐也不錯

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

三上悠亞一日限定啦啦隊　大露美背+小蠻腰俏麗應援

恐怖瞬間曝！台3線一家三口自撞妻身亡　天人永隔只因想睡覺

記錄與17歲失智柴柴的點滴　「能陪伴你就是幸福的安排」

北市女下車掉落限量香奈兒包　YouBike騎士撿走不還：以為沒人要

林襄遭疑無禮搶位「強硬反擊」　當事人Vicky：重要是禮貌問題

兒沙發上玩耍沒站穩向後倒！　爸一手抱嬰一手急拉成功救援
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366