「日本Curry」出場17分鐘創新高　勾射得分送對手火鍋

▲日本Curry富永啓生。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本Curry」富永啓生在今年NBA選秀會落選後,加入NBA溜馬G聯盟下屬球隊印第安納瘋蟻。台灣時間16日,富永啓生替補登場16分32秒,創下個人G聯盟生涯出賽時間新高,終場取得2分、1助攻並完成1次阻攻,瘋蟻119比107擊敗公牛。

