「日本Curry」出場17分鐘創新高　勾射得分送對手火鍋

▲日本Curry富永啓生。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

「日本Curry」富永啓生在今年NBA選秀會落選後，加入NBA溜馬G聯盟下屬球隊印第安納瘋蟻。台灣時間16日，富永啓生替補登場16分32秒，創下個人G聯盟生涯出賽時間新高，終場取得2分、1助攻並完成1次阻攻，瘋蟻119比107擊敗公牛。

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富永啓生今天來到客場對陣風城公牛，第1節剩5分49秒，富永啓生登場，比賽進行至此節剩餘2分38秒時，他在弧頂接球後往內線進攻，迎著防守球員的碰撞，用左手完成一記勾射，本場得分開張。

第2節，富永啓生積極衝搶進攻籃板，跑動積極且活躍；本節還剩5分鐘時他再次登場，馬上就參與快攻並送出助攻。該節剩餘2分鐘時，他在右側底角出手三分，雖然未能命中，但富永啓生迅速回防，完成了1次阻攻。

下半場富永的出場時間約為4分半鐘，但未留下數據，他今天出戰16分32秒是他到G聯盟以來，單場出場時間最長的一役。