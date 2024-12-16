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陳子豪身價上看6千萬　5球團搶人戰進入最後階段

▲▼中職陳子豪 。（圖／記者李毓康攝）

▲中職陳子豪 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中信兄弟陳子豪投入自由市場掀起搶人大戰，母隊兄弟之外，富邦悍將、樂天桃猿、味全龍加上台鋼雄鷹都在近期陸續加入爭奪戰，最快有望本周定案。

除了統一獅之外其他5隊都在競逐行列，味全龍一開始就在談判桌上，樂天桃猿、富邦悍將隨後加入，台鋼雄鷹再不確定能否爭取詹子賢之後，也要求加入。

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陳子豪2021年與兄弟簽下3年合約，最高月薪60萬元，近年表現有目共睹。依規定，若有球團有意網羅，需支付900萬元轉隊費，或是540萬元加上一名25人名單外的球員。今年陳子豪休季投入自由市場，據了解，身價總值上看6千萬元，甚至有球隊談到7年合約。

所屬經紀公司秉初透露，前兩階段與球隊交換意見，目前進入第三階段篩選2至3隊，過程中婉拒某些加價的球隊，或條件更好的球隊。上禮拜與兄弟談完之後，還有跟其他球隊談，也提供給陳子豪各隊的資料。考量除了合約條件之外，家庭與個人因素的細節也是重點。

母隊兄弟開的條件雖然是6年保障約，但其他球團也都超過6年以上展現搶人積極與誠意。秉初強調，「金額是一個點，但不是最重要的點，合約內容也包含選擇權與跳脫合約等條件，希望能真正落實複數年合約精神，最快本周定案。」

關鍵字： 陳子豪自由市場中信兄弟球隊簽約

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