NBA新紀錄！勇士、獨行俠合砍48顆三分球　K湯繳本季最佳表現

Klay was spectacular from beyond the arc in his 2nd return to The Bay ????



???? 29 PTS

???? 7 3PM



He helps lift the Mavs to a high-scoring victory! pic.twitter.com/ODeetVoQhv — NBA (@NBA) December 16, 2024

記者游郁香／綜合報導

勇士今(16)日在主場出戰獨行俠，本季拆夥的「浪花兄弟」第2度對決，湯普森(Klay Thompson)打出本季最佳表現砍下29分，包辦7顆三分球，「金童」唐西奇(Luka Doncic)更飆出45分大三元，達拉斯終場以143比133帶走勝利；值得一提的是，兩隊單場合力轟了48顆三分球，寫下NBA單場新紀錄。

▲拆夥的浪花兄弟柯瑞、湯普森再次對決。（圖／達志影像／美聯社）

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灣區4冠神射湯普森今日第2度代表獨行俠作客大通中心，當現場DJ介紹他入場時，勇士迷仍報以熱烈歡呼聲，並起立鼓掌，在這座熟悉的球場，K湯展現火燙手感，打出個人本季最佳表現，以14投9中、超過6成的命中率砍下29分、5籃板、4助攻，三分11投7中。

Luka Dončić put on a SHOW in San Francisco!



???? 45 PTS (16-23 FGM)

???? 11 REB

???? 13 AST

???? 6 3PM

???? 3 STL

???? 2 BLK



Mavs win their 8th of their last 9 games! pic.twitter.com/97MfOEpja5 — NBA (@NBA) December 16, 2024

達拉斯「金童」唐西奇狀態更驚人，他以23投16中轟了45分、11籃板和13助攻的大三元數據，外帶3抄截、2火鍋；根據統計，史上只有喬丹(Michael Jordan)曾繳出如此的數據。這是唐西奇生涯第9度完成40分大三元，在NBA史上名列第4。

▲獨行俠頭牌唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

獨行俠憑藉團隊逼近6成的命中率，終場以143比133從這場「飆分大戰」中脫穎而出。輸球的勇士有4人得分突破20大關，威金斯(Andrew Wiggins)拿下29分最高，他與從板凳貢獻21分的另一位核心格林(Draymond Green)各命中5顆三分球。

灣區天王柯瑞(Stephen Curry)飆出全隊最多的7顆三分，繳出26分、10助攻的雙十數據。值得一提的是，兩隊今日締造了一項NBA歷史紀錄，雙方合計砍進單場新高的48顆三分球，其中勇士27顆、獨行俠21顆，這個新紀錄出現在「浪花兄弟」同場對決的比賽，可說是再合適不過。

▲拆夥的浪花兄弟柯瑞、湯普森再次對決。（圖／達志影像／美聯社）

勇士得到133分，27顆三分球也追平隊史紀錄，最終仍以10分之差敗北，因為他們讓對手的投籃命中率飆高到59.8%。

再次回到大通中心的湯普森，賽後向灣區球迷致意，「看到所有的11號球衣依然讓我心暖暖的，非常感激我在這裡度過的時光。那些都是傳奇的時刻，但現在是時候在達拉斯創造一些傳奇了。」

▲勇士柯瑞。（圖／達志影像／美聯社）