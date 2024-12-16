NBA夢告終？中國21歲新星崔永熙遭籃網釋出　4天前重傷宣告報銷

記者游郁香／綜合報導

籃網將「德國軟豆」施洛德(Dennis Schroder)送到勇士的交易案今(16)日正式完成，布魯克林從灣區手中得到梅爾頓(De'Anthony Melton)、雙向球員比克曼(Reece Beekman)和3枚次輪籤，由於NBA規定每隊最多只能有3名領雙向合約的球員，籃網釋出了4天前撕裂左膝前十字韌帶的中國21歲新星崔永熙。

勇士今日正式宣布31歲資深控衛「德國軟豆」施洛德入隊，他預計在20日作客灰熊一役迎來首秀，灣區在這筆交易中還得到一個2025年次輪選秀權(來自熱火)，送出梅爾頓、雙向球員比克曼和3個次輪選秀權(來自老鷹的2026、2028年次輪籤和自己的2029年次輪籤)到籃網。

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由於NBA規定每支球隊最多只能擁有3名領雙向合約的球員，籃網在交易達成後宣布釋出中國21歲新星崔永熙，他12日在G聯盟出戰塞爾提克下屬的緬因塞爾提克時，爭搶籃板落地時傷到左腳，經檢查後確認是左膝前十字韌帶撕裂，本季宣告報銷，如今又被裁掉，可說是雙重打擊。

▲中國小將崔永熙迎來NBA首秀。（圖／路透）

身高201公分的崔永熙過去2季效力中國CBA廣州龍獅，菜鳥季就囊括年度最佳新銳球員、星銳賽最有價值球員，連2年都進入國內球員第2陣容，今年9月他赴美挑戰NBA，與籃網簽下一紙雙向合約，成了史上第7位登上NBA的中國本土球員，前6位分別是王治郅、巴特爾、姚明、易建聯、孫悅、周琦。

崔永熙本季只在NBA登場過5次，總共打了10分鐘，合計7投1中，拿下3分、2籃板。在G聯盟同樣出賽5場，披長島籃網的戰袍，場均能得6.2分、2.6籃板和1.2助攻，投籃命中率32.1%、三分命中率為42.9%。