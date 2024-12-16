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36歲田中將大轉戰讀賣巨人　超過1000萬合約重磅網羅

▲田中將大達成生涯1500局。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲田中將大。（圖／截自太平洋聯盟TV）

記者楊舒帆／綜合報導

據日媒《體育報知》報導，讀賣巨人隊15日確定將網羅自樂天金鷹成為自由球員的田中將大，這位在美日職棒累積197勝的右投，本季一軍僅出賽1場未拿下勝投，但球團評估他仍有重返巔峰的可能，積極展開調查。

目前正在夏威夷度冠軍之旅的巨人總教練阿部慎之助也積極爭取，據相關人士透露，田中將大已決定加盟。對於即將失去本季15勝、明年將挑戰大聯盟的王牌菅野智之的巨人投手群來說，田中將為球隊注入新活力。

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日媒《Daily》報導指出，巨人隊開出超過樂天5000萬日圓（約新台幣1000萬元）的年薪。據傳阿部總教練為了填補拿下15勝的菅野空缺，強烈要求簽下田中將大。此外，田中將大與球隊支柱坂本勇人不僅同年代，兩人還曾是同一支少棒隊的隊友。

巨人迫切網羅田中將大的原因，正是要填補今年獲選MVP、15勝3敗的菅野智之出走的空缺。目前巨人下季先發輪值由年輕投手競爭。田中將大的加入除了能進入先發輪值外，也能刺激隊內競爭提升整體實力。

除了投球表現外，田中將大的加入還有其他優勢。在菅野離隊後，32歲的高梨將成為投手群最年長者。雖然高梨已展現領導力，24歲的戶鄉也站上前線，但擁有豐富經驗的田中將大，預期能以身作則，將經驗傳承給後輩，不僅能以經驗為武器，也能刺激年輕球員成長。

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