金倒永紅西裝搶鏡　MVP橫掃韓職獎項：願今年不是巔峰

▲金倒永。（圖／截自起亞虎臉書粉絲團）

記者楊舒帆／綜合報導

「明年不會想著要和今年一樣表現。」韓職MVP金倒永正式展開2025年球季準備。他在13日穿上紅西裝參加「2024新韓KBO金手套」頒獎典禮上，以288票中獲得280票，得票率97.2%的壓倒性選票，獲得三壘手金手套獎。

金倒永在2024球季展現耀眼表現，141場比賽打擊率.347（544打數189安打）、38轟、109打點、40次盜壘，OPS 1.067，帶領KIA虎隊拿下總冠軍。

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他也創下多項紀錄，包括韓職首位單月10轟10盜、單季最多得分、最年輕及最少比賽場次達成30轟30盜、史上第三人達成單季打擊率.300以上、30轟、30盜、100打點、100得分等成就。他在11月世界12強賽5場比賽中繳出打擊率.412（17打數7安打）、3轟、10打點的亮眼成績。

在年度頒獎季中，金倒永成為常客。他獲得KBO聯盟MVP、長打王、得分王，韓國職棒選手協會年度球員獎和最受歡迎球員獎，韓國退役選手協會年度球員獎，以及OB會最佳打者獎等榮譽。

金倒永表示：「參加這麼多頒獎典禮真的很幸福，不知道這樣的時刻是否還會再來。希望今年不會是生涯最巔峰的賽季，我會繼續努力準備。」他補充，「我不會想著明年要和今年一樣表現，而是希望能和今年相似。我相信一定會有比今年更好的賽季，我會朝這個目標訓練，希望能保持健康，持續參加這樣的頒獎典禮。」