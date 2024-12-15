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字母哥準大三元領軍　公鹿勇闖NBA盃冠軍賽

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼老鷹一哥楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

台灣時間15日，公鹿在主場對決老鷹，爭奪進入NBA盃總冠軍賽的門票。本日公鹿雙星手感火熱，王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）砍32分、14籃板、9助攻的準大三元，主控里拉德（Damian Lillard）則攻下25分；老鷹一哥楊恩（Trae Young）雖然也有35分、10助攻表現，但雙拳不敵四手，最終公鹿以110比102擊敗老鷹，在NBA盃以6勝0敗全勝之姿鎖定總冠軍賽席位，將對陣雷霆或火箭。

本場開局公鹿先聲奪人，字母哥與普林斯（Taurean Prince）聯手打出7比0攻勢，老鷹楊恩很快就有表示，他靠著三分與罰球連得5分，此後，兩隊陷入焦土戰，比分上半場結束為55比49，公鹿領先。

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楊恩在第3節全力以赴，單節7投6中幫助老鷹反超比分，帶領球隊以領先優勢進入第4節。然而，字母哥帶領公鹿在末節強勢反撲，字母哥先是連續3波在籃下得分，打出一波7比1的小高潮甩開老鷹，在比賽最後時刻，又打掉卡培拉（Clint Capela）的空中接力灌籃，鎖定勝局，最終110比102公鹿獲勝。

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公鹿字母哥安戴托昆波、老鷹楊恩。（圖／達志影像／美聯社）

自上賽季以來，包括季後賽，公鹿在第4節開局落後的情況下已連續輸掉20場比賽。然而，今天公鹿在第4節開局以82比83的情況下逆轉勝出。

勝隊公鹿以字母哥表現最亮眼，全場15投10中，拿下32分、14籃板、9助攻附帶4阻攻；里拉德繳出25分、7助攻，且有5記三分演出；板凳悍將波提斯（Bobby Portis）也貢獻10分、9籃板。

敗隊老鷹楊恩全場博得11次犯規，創下本季新高，他在本賽季另有2場比賽博得10次犯規，老鷹均取得勝利。自楊恩加入NBA以來，他有52場單場至少得到10次犯規，而其餘老鷹球員在同一期間加總僅做到過1次。今日楊恩有出色表現，他砍下雙方最高的35分，可惜孤掌難鳴，最終抱憾錯失NBA盃冠軍賽挑戰機會。

關鍵字： NBA公鹿字母哥安戴托昆波里拉德楊恩老鷹NBA盃

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