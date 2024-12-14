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年終賽遭淘汰很嘔！睡前還在檢討　李洋：要提醒自己已退休

▲▼「麟洋配」李洋、王齊麟最終戰落幕，感傷落淚 。（圖／羽協提供）

▲「麟洋配」李洋、王齊麟最終戰落幕，感傷落淚 。（圖／羽協提供）

文／中央社

台灣羽球男雙好手李洋儘管以退役身分參加BWF年終總決賽結束最後一役，不過向來好勝、自我要求高的他在沉澱一晚後笑說：「其實睡前腦子裡都還在想，應該怎麼做可以贏球。」

連續拿下東京奧運、巴黎奧運男子羽球雙打金牌的「麟洋配」，這次再度攜手參加世界羽球總會（BWF）年終總決賽，這也是李洋從巴黎奧運宣布退役後最後一次站上羽球賽場。

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只可惜「麟洋配」沒能闖過分組預賽晉級，也代表李洋生涯最後一次國際賽劃下句點，賽後他也感性落淚。

李洋今天在接受中央社記者訪問時表示，9月在台灣舉辦退休儀式的淚，比較像是看到來自世界各地以及台灣的好朋友的祝福，而這次來到年終賽，就是體認到自己真正是最後一次踏上國際賽的球場了。

▲▼李洋90度鞠躬告別賽場 。（圖／羽協提供）

▲李洋90度鞠躬告別賽場 。（圖／羽協提供）

儘管從巴黎奧運後就卸下球員身分，退休後也轉任國體大教練，但李洋不服輸的性格，就算來打年終賽也是一樣。他大笑說：「雖然已經是退休的身分，但輸球還是會很嘔，晚上睡覺都還會一直想，應該要怎麼檢討才能贏球，最後還要不斷提醒自己已經退休了。」

李洋強調，真的完成了生涯最後一場比賽，「很感謝羽球帶給我這麼多不一樣的人生，除了取得賽場上的成就外，也讓我認識很多朋友。像這幾天賽後都有跟香港的鄧俊文、馬來西亞的吳世飛一起吃飯、聊天。」

關鍵字： BWF羽球李洋麟洋配王齊麟

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