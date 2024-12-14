陳重羽渴望征戰WBC資格賽　一度擔心陳韻文沒留下來





▲陳重羽。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

明年2月經典賽資格賽日前已決定大名單，統一獅外野手陳傑憲成為唯一從世界12強賽延續入選的球員。隊友陳重羽是否已收到徵詢，他表示尚未收到通知，不過也透露身邊有人有獲得徵詢。

「我身邊已經有人收到通知了，」陳重羽表示。談到自己是否入選，他坦言，自己是還沒收到通知，「如果有入選的話，就是盡力。我想每一個人都會想要參加國際賽，但我也知道穿那件衣服不容易。」

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行使FA的陳韻文稍早也傳出確定續留統一獅，陳重羽表達了強烈的期待之意，「我們私底下關係很好，都希望他能留下來。他的能力大家都清楚，雖然選手難免會遇到好壞狀況，但他這幾年都維持一定的貢獻度。」

陳重羽同時觀察到陳韻文在挑戰賽的表現有明顯提升，「跟他狀況不好的時候相比，確實有很大的不同。」

統一獅順利留下這位終結者。陳重羽笑說，自己一開始也有些擔憂，「如果韻文沒留下來，古林又出去，我們洋將要怎麼補？先發還是後援？我們投手好像已經沒人了。」他透露，陳韻文有跟他說，這幾天就會有最新消息，但他選擇保持尊重，不會主動追問。

今天參加訓練營活動，有趣的是，陳重羽協助指導外野，過去在職棒也守過外野，他表示，雖然沒有特別專精，但仍持續保持基本動作的練習。