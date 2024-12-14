運動雲

>

陳重羽渴望征戰WBC資格賽　一度擔心陳韻文沒留下來

▲中華職棒頒獎典禮，最佳九人陳重羽。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳重羽。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／綜合報導

明年2月經典賽資格賽日前已決定大名單，統一獅外野手陳傑憲成為唯一從世界12強賽延續入選的球員。隊友陳重羽是否已收到徵詢，他表示尚未收到通知，不過也透露身邊有人有獲得徵詢。

「我身邊已經有人收到通知了，」陳重羽表示。談到自己是否入選，他坦言，自己是還沒收到通知，「如果有入選的話，就是盡力。我想每一個人都會想要參加國際賽，但我也知道穿那件衣服不容易。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

行使FA的陳韻文稍早也傳出確定續留統一獅，陳重羽表達了強烈的期待之意，「我們私底下關係很好，都希望他能留下來。他的能力大家都清楚，雖然選手難免會遇到好壞狀況，但他這幾年都維持一定的貢獻度。」

陳重羽同時觀察到陳韻文在挑戰賽的表現有明顯提升，「跟他狀況不好的時候相比，確實有很大的不同。」

統一獅順利留下這位終結者。陳重羽笑說，自己一開始也有些擔憂，「如果韻文沒留下來，古林又出去，我們洋將要怎麼補？先發還是後援？我們投手好像已經沒人了。」他透露，陳韻文有跟他說，這幾天就會有最新消息，但他選擇保持尊重，不會主動追問。

今天參加訓練營活動，有趣的是，陳重羽協助指導外野，過去在職棒也守過外野，他表示，雖然沒有特別專精，但仍持續保持基本動作的練習。

關鍵字： 經典賽統一獅陳傑憲陳重羽陳韻文

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

台鋼雄鷹砸5年月薪80萬以上搶人！詹子賢最快下周決定去留

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

麟洋配最終戰落幕感傷落淚　李洋直言「表現已超出預期」

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

紅人林盛恩明年挑戰投打二刀流　有望成隊史第一人

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

專訪／骰到六的無敵星星　郭俊麟搞笑戴眼鏡散播「微笑的力量」

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

熱門新聞

只在NBA打了5場！中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

陳韻文與統一獅達成共識　確定5年長約續留

專訪／生涯轉捩點恩人！郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

追隨學長林昱珉旅美腳步　黃仲翔加入響尾蛇

悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教　兩日籍教練不續聘

富邦3日籍教練沒續留　物色新任日本投手、守備教練

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中國21歲新星崔永熙「左膝重傷」報銷

2陳韻文與統一達共識　5年約續留

3郭俊麟分享12強與餅總逗趣台語對話

4追林昱珉腳步　黃仲翔加入響尾蛇

5悍將教練團改組！延攬前樂天外籍打教

最新新聞

1詹皇未隨隊很怪？湖人沉默可能原因曝

2胡金龍盼退休前再奪冠 　「別讓賴總統等太久」

3林承飛仍待談約　林立樂見12強紀錄片

4陳傑憲再戰資格賽！陳鏞基：能者多勞

5陳重羽盼打資格賽　險憂陳韻文離開

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

中職多隊探詢 #林家正 坦言仍首重美職：很積極想回到美國

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

林家正微調打擊開心敲安！終結對美6連敗「屬於團隊的勝利」

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

Toyz入獄半年突發「最後自白」　鏡頭前淚崩：現在終於笑不出來

《獅子王》前傳揭開身世之謎　《獅子王：木法沙》曝大反派刀疤有苦衷？

揪閨蜜隆乳術後竟排黑尿！　2人洗腎1月還狂掉髮...診所回應了

《再見愛人4》劉爽曾讓老婆流產　「拿她憂鬱症的藥上網討拍」超過分

皮克斯職人劇？《腦筋急轉彎》宇宙擴張　《夢境製片廠》腦袋裡上演辦公室宮鬥
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366