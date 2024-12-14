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詹皇未隨隊很怪？湖人沉默可能原因曝　洛城狂失誤21次5戰4敗

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人天王詹姆斯持續缺陣。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人今(14)日到明尼蘇達踢館，頭牌詹姆斯(LeBron James)連2場因「個人因素」缺陣，由21歲小將克里斯蒂(Max Christie)頂替先發。詹皇最近並未參加團隊訓練也沒隨隊，連主帥瑞迪克(JJ Redick)都不知道這位天王巨星何時會歸隊，對此隨隊記者魯德(Jacob Rude)直言，這一切感覺有點奇怪。

即將度過40歲生日的詹姆斯日前因「個人因素」缺席訓練，最近2戰也都高掛免戰牌，左腳痠痛的他並未隨隊到明尼蘇達，與過去缺陣仍會坐在場邊有所不同，在湖人今日作客灰狼賽前，主帥瑞迪克被問到詹皇何時會歸隊，他只回應，「不知道。」

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隨隊記者魯德直言，「這一切感覺有點奇怪。」恰逢最近有不少交易傳聞出現，詹姆斯之前受訪時也曾談到退休，點燃了各種猜測。不過詹皇在最近的客場之旅確實顯得很疲憊，左腳也出現痠痛的狀況，由於湖人並未晉級NBA盃淘汰賽，接下來8天他們只有3場比賽，趁此機會讓詹皇休息，是合理的選擇。

▲▼湖人詹姆斯、里夫斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人里夫斯歸隊。（圖／達志影像／美聯社）

至於為何湖人不直接對外「明說」，魯德推測應該是為了迴避聯盟「負荷管理」和休息的新規定，違反這些規定的罰款不輕，「如果湖人希望避免因為讓詹姆斯休息1周或更長的時間而被罰款，用『個人因素』並保持沉默可能是他們能採取的方式。」

湖人今日迎回因骨盆挫傷缺席了5戰的「鄉村Kobe」里夫斯(Austin Reaves)，他重返先發但顯然還在找手感，16投僅6中，拿下18分、6籃板和5助攻，整個團隊手感都很冰冷，命中率跌破4成，三分也是35投僅10中；更糟糕的是，全隊還出現多達21次失誤，終場以87比97吞下近5戰第4敗，戰績13勝12敗排在西區第10。

關鍵字： NBA湖人詹姆斯詹皇

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