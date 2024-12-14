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不是巴特勒！熱火啟動交易送長人布萊恩到溜馬　換回選秀互換權

▲▼熱火將替補長人布萊恩送到溜馬。（圖／達志影像／美聯社）

▲熱火將替補長人布萊恩送到溜馬。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者游郁香／綜合報導

熱火一哥巴特勒(Jimmy Butler)交易傳聞延燒之際，南灘高層今(14)日啟動交易，將27歲的替補中鋒布萊恩(Thomas Bryant)送到溜馬，換回次輪選秀互換權。溜馬連續折損兩位長人傑克森(Isaiah Jackson)和懷斯曼(James Wiseman)後，就一直在尋找前場援兵，最終相中來自印第安納大學的布萊恩。

上季打進季中錦標賽(本季更名為NBA盃)決賽的溜馬，開季狀況不佳，23歲的榜眼長人懷斯曼和22歲的前場輪替球員傑克森還接連遭逢阿基里斯腱斷裂重傷，自此之後，他們就一直在尋找替補中鋒；根據《ESPN》今日的報導，印第安納與熱火達成交易協議，以一個次輪選秀互換權，換回擁有8年NBA資歷的中鋒布萊恩。

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這筆交易將在當地時間15日，布萊恩特成為符合交易資格的球員後完成，其他今夏簽約或續約的84名球員也是如此。溜馬目前正式名單上有1個空位，因此不需要再做其他調整。

▲▼熱火將替補長人布萊恩送到溜馬。（圖／達志影像／美聯社）

身高6呎10吋(約208公分)的布萊恩是2017年次輪新秀，生涯從湖人發跡，之後輾轉效力巫師、金塊和熱火，他本季在邁阿密替補上陣10場，場均出賽11分鐘，能貢獻4.1分、3.2籃板。

布萊恩的進攻能力出色，他在華盛頓4季有3季場均得分上雙，2022-23賽季短暫回鍋洛城替湖人打了41場比賽，也有場均12.1分、6.8籃板的優質表現，生涯三分命中率達到35.5%。

布萊恩回到印第安納預計會有更多上場機會，填補溜馬的前場需求，這筆交易有望創造「雙贏」。

關鍵字： NBA熱火布萊恩溜馬

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