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快訊／ 周天成奮戰74分鐘力退丹麥名將　逆轉挺進年終賽4強

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／路透，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣羽球一哥周天成第5度來到年終總決賽舞台，預賽前2場都吞敗，不過由於提前晉級的馬來西亞一哥李梓嘉今(13)日因傷退賽，先前的賽果取消，小天戰績變成0勝1敗，此戰只要擊退丹麥好手安東森(Anders Antonsen)就能取得晉級資格，小天最終鏖戰了74分鐘，以16比21、21比18、21比15逆轉挺進4強。

世界第9的周天成第5度參加國際羽球總會(BWF)年終總決賽，他在年終賽的最佳成績為2020年打進4強，今年與丹麥二哥安東森(Anders Antonsen)、大馬一哥李梓嘉及中國名將李詩灃同組，前2場小組賽接連不敵李梓嘉與李詩灃，陷入0勝2敗的劣勢。

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不過原本2勝0敗提前晉級的李梓嘉，在最後一場預賽出戰地主選手李詩灃時意外傷退，先前的賽果取消，周天成的戰績變成0勝1敗，安東森1勝0敗，李詩灃則是以1勝1敗，小天這一戰只要能擊敗安東森，3人將形成1勝1敗互咬的局面，比較得失局後，小天將淘汰李詩灃，與安東森攜手晉級。

▲▼台灣羽球一哥周天成。（圖／路透）

周天成過去與安東森交手過11次，小天取得7勝4敗的優勢，不過目前處於對戰3連敗，今日再次交手，小天開賽2比4落後，隨後連下3分，以5比4超前，雙方持續拉鋸，一度歷經34拍來回，比數回到6比6，兩人9度戰成平手，小天以11比10進入技術暫停。

暫停過後，周天成斜線扣殺得分，讓安東森撲地救球不及，取得12比10、2分領先，不過對手緊追不捨，又是多達39拍來回，安東森將比數追成12平，隨後小天連掉2分，陷入12比14落後，一度被拉開17比14、3分差，小天沒有氣餒，再逼近到16比17，可惜後繼無力，以16比21讓出此局。

來到第2局，周天成開局打出3比0攻勢，被追成3比3後，小天抽對角得分再次超前，戰局依舊膠著，兩人都不斷調動對方，比數回到了6比6，靠著對手連續出界，小天取得8比6、2分領先，以11比8進入技術暫停。小天下半局終於擺脫對手的糾纏，拉開15比11、4分差，以21比18扳回一局。

決勝第3局，兩人繼續激戰，7度打成平手，周天成在8比8後連拿3分，以11比8進入技術暫停。小天下半局在網前放小球得手，將比數改寫為15比12，露出滿意的微笑，連掉2分後，對手殺球出界加上連續失誤，小天局末再拉開19比14、5分差，以20比14逼出6個賽末點，以21比15勝出，搶下4強門票，他激動怒吼慶祝。

▲▼台灣羽球一哥周天成在男單16強賽擊敗日本新生代好手奈良岡功大。（圖／達志影像／美聯社）

▲台灣羽球一哥周天成。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： BWF周天成年終賽

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