運動雲

>

陳傑憲日本母校掛布條慶賀　中華隊12強賽將拍成電影《冠軍之路》

在本次12強賽事中大放異彩的「台灣隊長」陳傑憲獲得本屆12強賽事MVP後，他高中時旅日求學的母校「岡山共生高等學校」在校門口外牆上為他掛出布條慶賀。（圖／報系資料照、翻攝Ｘ／岡山県共生高等学校）

▲「台灣隊長」陳傑憲獲得本屆12強賽事MVP後，高中時旅日求學的母校「岡山共生高等學校」也掛出布條慶賀。（圖／報系資料照、翻攝Ｘ／岡山県共生高等学校）

圖文／CTWANT

中華隊剛拿下12強賽世界冠軍，明年2月又將參加2026經典賽資格賽，而在本次12強賽事中大放異彩的「台灣隊長」陳傑憲也將披掛再戰大巨蛋。值得一提的是，陳傑憲獲得本屆12強賽事MVP後，旅日求學的高中母校「岡山共生高等學校」也在校門口外牆上為他掛出布條慶賀。另外，還有企業宣布正在籌備，打算將今年12強賽事台灣代表隊的事跡拍成電影《冠軍之路》。

據體育粉專「體育大叔」11日發文介紹，陳傑憲高中時曾經就讀的日本高校「岡山共生高等學校」在校門口拉出了「慶祝校友陳傑憲拿下12強MVP」的布條，讓他忍不住想到：「12年前，陳傑憲從共生高校畢業時，他能夠想到有今天嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

體育大叔介紹，在90年代末期，台灣有許多國中畢業的棒球少年，會選擇到日本岡山縣共生高校留學，「當時吳念庭和廖任磊是大他（指陳傑憲）一屆的學長，黃紹熙和林桀晨則是他的同學，這群台灣囡仔就一起在日本追尋他們的棒球夢。」

其中，陳傑憲的3個學長：李杜軒、吳念庭和廖任磊，都在日本職棒選秀中獲選，後來也都登上日職舞台，但陳傑憲沒有。12年前，當時高三的陳傑憲報名了日職選秀，沒有球隊選他，他只好黯然從共生高校畢業，回到台灣。如今12年後，他拿到了12強的MVP，做到了其他學長都做不到的事，終於讓自己成為母校的驕傲，也讓自己的名字上了共生高校的慶祝布條。

對此，有網友留言表示：「回頭看公視14年前的赴日報導，高中生陳傑憲才剛到幾個月，說重新學習語言、適應日本生活，想家的感覺…就覺得小小年紀能堅持到現在，真的非常了不起！」

還有不少網友稱讚：「日本高校掛出布條，表揚靠擊敗日本國家隊而獲得MVP的球員，何其諷刺，卻又何其動容」、「有風度有高度有程度的學校！」、「這個恭賀是對共生高校對自己教育的祝賀與驕傲，是他們的教育系統所培養出來的選手，打敗了日本隊。」

此外，台灣半導體業企業威剛董事長陳立白宣布，威剛及其轉投資公司台灣運彩，將攜手其他合作股東，籌備開拍電影《冠軍之路》（TEAM TAIWAN）。該電影旨在紀錄中華隊的奮戰歷程與奪冠故事，讓更多人了解這段激勵人心的傳奇。相關細節將於下週二（17日）舉行記者會正式公布。

根據邀請函內容，此次記者會由陳立白具名邀請，出席者包括冠軍隊球員與教練、中華文化創意發展基金會（文策院）董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌，以及台灣運彩總經理林博泰等人。

延伸閱讀
女友當另類免費仔！他不忍喊「為小便宜降低格調」　網直接回：回歸單身吧你
人妻經期晚來「驗孕見2條線」竟開心不起來　崩潰吐：老公結紮11個月
原始連結

關鍵字： 周刊王陳傑憲中華隊台灣隊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

陳子豪最快下周確定落腳處　兄弟開6年保障約留人

陳子豪最快下周確定落腳處　兄弟開6年保障約留人

快訊／「麟洋配」苦戰64分鐘輸了　年終賽苦吞小組賽首敗

快訊／「麟洋配」苦戰64分鐘輸了　年終賽苦吞小組賽首敗

朱育賢「長打力」互補味全龍　葉總透露保護名單考量

朱育賢「長打力」互補味全龍　葉總透露保護名單考量

陸球迷喊「台灣是中國的」體育署指示提抗議　王齊麟回應了

陸球迷喊「台灣是中國的」體育署指示提抗議　王齊麟回應了

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

南韓職籃赤紅火箭4甜心來台助陣　富邦勇士還有金渡娥首度應援

南韓職籃赤紅火箭4甜心來台助陣　富邦勇士還有金渡娥首度應援

兄弟全力留人！詹子賢昨與母隊會面「充分溝通」　

兄弟全力留人！詹子賢昨與母隊會面「充分溝通」　

朱育賢4年約加激勵4800萬加盟味全　已提25人名單就等樂天決定

朱育賢4年約加激勵4800萬加盟味全　已提25人名單就等樂天決定

蔡其昌選2024代表字「勇」：致敬Team Taiwan勇敢精神

蔡其昌選2024代表字「勇」：致敬Team Taiwan勇敢精神

新髮色暗示下家？　巴特勒：我沒有非得留在邁阿密

新髮色暗示下家？　巴特勒：我沒有非得留在邁阿密

日本女高中生搭地鐵沒位子　賭氣坐「空氣椅子」還尬舞

熱門新聞

陳子豪最快下周確定落腳處　兄弟開6年保障約留人

快訊／「麟洋配」苦戰64分鐘輸了　年終賽苦吞小組賽首敗

朱育賢「長打力」互補味全龍　葉總透露保護名單考量

陸球迷喊「台灣是中國的」體育署指示提抗議　王齊麟回應了

經典賽資格賽教練團調整　陳宗宏加入陣容

南韓職籃赤紅火箭4甜心來台助陣　富邦勇士還有金渡娥首度應援

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟6年保障約留人！陳子豪下周決定

2麟洋配苦戰64分鐘　吞年終賽首敗

3朱育賢補味全　葉總透露保護名單

4陸球迷喊「台灣是中國的」　王齊麟回應了

5經典賽資格賽教練團　陳宗宏加入

最新新聞

1中華隊12強奪冠　將拍成電影《冠軍之路》

2蔡其昌2024「勇」：致敬Team Taiwan

3富邦勇士主題周　韓職籃4甜心來台

4盧柏華設獎學金贈球棒回饋母校！

5周天成遭逆轉　年終賽苦吞2連敗

熱門快報

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

好市多熱議新品開箱

好市多熱議新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱好市多評價兩極的食品，幫大家排雷省荷包！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

總統催婚！郭俊麟單膝下跪　在迪士尼求婚陳冠宇：他說好

棒球女裁判劉柏君當洋基隊翻譯遇貴人哭了 感動拿台灣護照進聯合國領獎演講｜豈有此呂 EP337預告

曹錦輝分享練投影片　41歲飆出火球驚呆粉絲

老婆車上嗨放《曾頌恩應援曲》　辰己涼介：該送她去台灣嗎？

曾效力味全龍「盼再回到中職打球」　川崎宗則向球迷問好：台灣我愛你

台88線追撞車禍！「下車擺放三角錐」　兒見砂石車急閃 目睹母遭撞亡崩潰

阿Ken介紹嘉賓歌迷狂讚「超有哏」　ELLA鬥嘴周杰倫...一句話KO他

電動車急閃出彎道小巴追撞　網讚：防禦駕駛教科書

YTR黃小愛「瘦掉半個人」　曬超狂對比照！網激讚

李多慧衝武嶺被告知路不通　淋雨再度回宜蘭整路白騎QQ
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366