陳傑憲日本母校掛布條慶賀　中華隊12強賽將拍成電影《冠軍之路》

▲「台灣隊長」陳傑憲獲得本屆12強賽事MVP後，高中時旅日求學的母校「岡山共生高等學校」也掛出布條慶賀。（圖／報系資料照、翻攝Ｘ／岡山県共生高等学校）

圖文／CTWANT

中華隊剛拿下12強賽世界冠軍，明年2月又將參加2026經典賽資格賽，而在本次12強賽事中大放異彩的「台灣隊長」陳傑憲也將披掛再戰大巨蛋。值得一提的是，陳傑憲獲得本屆12強賽事MVP後，旅日求學的高中母校「岡山共生高等學校」也在校門口外牆上為他掛出布條慶賀。另外，還有企業宣布正在籌備，打算將今年12強賽事台灣代表隊的事跡拍成電影《冠軍之路》。

據體育粉專「體育大叔」11日發文介紹，陳傑憲高中時曾經就讀的日本高校「岡山共生高等學校」在校門口拉出了「慶祝校友陳傑憲拿下12強MVP」的布條，讓他忍不住想到：「12年前，陳傑憲從共生高校畢業時，他能夠想到有今天嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

體育大叔介紹，在90年代末期，台灣有許多國中畢業的棒球少年，會選擇到日本岡山縣共生高校留學，「當時吳念庭和廖任磊是大他（指陳傑憲）一屆的學長，黃紹熙和林桀晨則是他的同學，這群台灣囡仔就一起在日本追尋他們的棒球夢。」

其中，陳傑憲的3個學長：李杜軒、吳念庭和廖任磊，都在日本職棒選秀中獲選，後來也都登上日職舞台，但陳傑憲沒有。12年前，當時高三的陳傑憲報名了日職選秀，沒有球隊選他，他只好黯然從共生高校畢業，回到台灣。如今12年後，他拿到了12強的MVP，做到了其他學長都做不到的事，終於讓自己成為母校的驕傲，也讓自己的名字上了共生高校的慶祝布條。

對此，有網友留言表示：「回頭看公視14年前的赴日報導，高中生陳傑憲才剛到幾個月，說重新學習語言、適應日本生活，想家的感覺…就覺得小小年紀能堅持到現在，真的非常了不起！」

還有不少網友稱讚：「日本高校掛出布條，表揚靠擊敗日本國家隊而獲得MVP的球員，何其諷刺，卻又何其動容」、「有風度有高度有程度的學校！」、「這個恭賀是對共生高校對自己教育的祝賀與驕傲，是他們的教育系統所培養出來的選手，打敗了日本隊。」

此外，台灣半導體業企業威剛董事長陳立白宣布，威剛及其轉投資公司台灣運彩，將攜手其他合作股東，籌備開拍電影《冠軍之路》（TEAM TAIWAN）。該電影旨在紀錄中華隊的奮戰歷程與奪冠故事，讓更多人了解這段激勵人心的傳奇。相關細節將於下週二（17日）舉行記者會正式公布。

根據邀請函內容，此次記者會由陳立白具名邀請，出席者包括冠軍隊球員與教練、中華文化創意發展基金會（文策院）董事長蔡嘉駿、中華職棒會長蔡其昌，以及台灣運彩總經理林博泰等人。

延伸閱讀

▸ 女友當另類免費仔！他不忍喊「為小便宜降低格調」 網直接回：回歸單身吧你

▸ 人妻經期晚來「驗孕見2條線」竟開心不起來 崩潰吐：老公結紮11個月

▸ 原始連結