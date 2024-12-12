0比2遭尤文圖斯完封！　曼城歐冠「瀕臨淘汰」

▲▼哈蘭德（Erling Haaland）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

歐冠第六輪今（12日）迎來凌晨焦點戰，由義甲傳統勁旅尤文圖斯主場交手英超豪門曼城，尤文圖斯憑藉著弗拉霍維奇（Dušan Vlahović）和麥金尼（Weston McKennie）在下半場各進一球的好表現下，最終就以2比0完封曼城奪勝，目前歐冠曼城小組賽連三輪不勝僅積8分，排名降至第22，瀕臨淘汰邊緣。

上半場雙方久攻不下後，主場尤文圖斯於下半場第53分鐘發動進攻，前鋒耶爾迪茲（Kenan Yildiz）持球後傳至跟進的弗拉霍維奇，後者以近距離頭球的方式攻破曼城門將埃德森（Ederson），球剛剛好越過球門線，尤文圖斯1比0先馳得點。

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隨後曼城加快節奏試圖扳平比分，無奈第75分鐘尤文圖斯攻勢再起，維阿（Timothy Weah）持球後傳中，接應的麥金尼憑藉著精彩抽射幫助球隊將領先優勢擴大至2比0，最終尤文圖斯在主場就以2比0完封曼城摘勝；本戰過後尤文圖斯歐冠小組賽以3勝2平1負的成績累積11分，排名升至第14；三輪不勝的曼城積分維持8分不變，排名第22，瀕臨淘汰賽區。

Tim Weah did Weston Mckennie's 'Harry Potter' celebration with him after they linked up for a beautiful goal against Man City



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「我們做得非常非常好，我們沒有像過去那樣丟掉很多球，而且我們已經到達了位置，」曼城主帥瓜迪奧拉（Pep Guardiola）賽後說道，「但是尤文圖斯的防守是如此的深入和緊湊，這並不容易，他們是這種情況的大師。」

曼城隊內的進球機器哈蘭德（Erling Haaland）再次在歐冠賽事中毫無任何貢獻，哈蘭德整晚只觸球18次並且沒有取得進球，瓜迪奧拉也無法對他的選擇或體系進行關鍵調整來發揮作用，當瓜迪奧拉被問到自己現在是否在質疑自己時，他承認他確實是在質疑自己，「當然，我質疑自己，我有我的想法，」瓜迪奧拉說，「無論好的時候還是壞的時候，我都很穩定，我試圖找到一種方法來做到這一點。」