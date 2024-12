0比2遭尤文圖斯完封！　曼城歐冠「瀕臨淘汰」

▲▼哈蘭德(Erling Haaland)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

歐冠第六輪今(12日)迎來凌晨焦點戰,由義甲傳統勁旅尤文圖斯主場交手英超豪門曼城,尤文圖斯憑藉著弗拉霍維奇(Dušan Vlahović)和麥金尼(Weston McKennie)在下半場各進一球的好表現下,最終就以2比0完封曼城奪勝,目前歐冠曼城小組賽連三輪不勝僅積8分,排名降至第22,瀕臨淘汰邊緣。

上半場雙方久攻不下後,主場尤文圖斯於下半場第53分鐘發動進攻,前鋒耶爾迪茲(Kenan Yildiz)持球後傳至跟進的弗拉霍維奇,後者以近距離頭球的方式攻破曼城門將埃德森(Ederson),球剛剛好越過球門線,尤文圖斯1比0先馳得點。

隨後曼城加快節奏試圖扳平比分,無奈第75分鐘尤文圖斯攻勢再起,維阿(Timothy Weah)持球後傳中,接應的麥金尼憑藉著精彩抽射幫助球隊將領先優勢擴大至2比0,最終尤文圖斯在主場就以2比0完封曼城摘勝;本戰過後尤文圖斯歐冠小組賽以3勝2平1負的成績累積11分,排名升至第14;三輪不勝的曼城積分維持8分不變,排名第22,瀕臨淘汰賽區。

Tim Weah did Weston Mckennie's 'Harry Potter' celebration with him after they linked up for a beautiful goal against Man City



What a sight for USMNT fans ???????? pic.twitter.com/lOrPwIIRFi