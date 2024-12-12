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超過20隊搶佐佐木朗希　經紀人暗示小市場更適合

▲佐佐木朗希。（圖／截自羅德官網）

▲佐佐木朗希。（圖／截自羅德官網）

記者王真魚／綜合報導

透過入札制度挑戰大聯盟的千葉羅德海洋隊投手佐佐木朗希，掀起一波熱潮。交涉期於美東時間10日上午8時正式開啟，其經紀人沃夫（Joel Wolfe）德州達拉斯舉行的冬季會議上接受媒體訪問時透露，已有「超過20支球隊」與他接觸，預計下周將與有意願簽下佐佐木的球隊進行面談。

因為要等到2025年國際簽約獎金池制度生效，簽約時間將在明年1月15日（台灣時間16日）之後。外界相當關注這位「令和怪物」將披上哪一隊的戰袍。

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沃夫雖強調各隊機會均等，但也表示，「他年紀輕輕就公開表明要挑戰MLB，在日本被視為非常不禮貌且違反常理的行為。許多人因此散布關於他和他家人的不實謠言，對他的心理狀態造成極大負面影響。」他進一步暗示，「考慮到他過去的經歷，以及與媒體互動的不愉快經驗，也許較小規模的市場對他更有利。但這還要看他自己的想法。」

美國媒體先前報導指出，已有日本選手效力的道奇和教士是熱門人選。雖然這些球隊仍具優勢，但沃夫上述一番話，對其他原本被認為機會渺茫的球隊來說，無疑是個好消息。

MLB官網提到釀酒人隊為潛在買家，文章中指出雖然該隊與日本選手沒有淵源，但「密爾瓦基是個相對寧靜peaceful的地方」，「雖然釀酒人被認為極其劣勢，但他們擁有755萬5500美元的國際簽約獎金池，是最高額的球隊之一」。

此外，紅人、老虎、馬林魚、雙城、運動家、水手和光芒也擁有相同規模的獎金池。在這番言論之後，可能會有更多球隊加入爭奪佐佐木的行列。

關鍵字： 佐佐木朗希大聯盟簽約入札球隊

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