勇士王牌轉戰洋基！簽下史詩級8年2.18億美元合約

▲王牌左投弗萊德（Max Fried）。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

據ESPN記者帕桑（Jeff Passan）的消息來源透露，亞特蘭大勇士隊王牌投手弗萊德（Max Fried）與紐約洋基隊達成了一份為期8年、總值2.18億美元的合約。

這是棒球史上給予左投最大的合約，超過了普萊斯（David Price）與紅襪隊簽下的 2.17 億美元合約，也是投手中第四大的合約。洋基隊目前擁有兩筆排在前五名的投手合約——佛萊德和前賽揚獎得主科爾（Gerrit Cole）。

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據外媒報導，這份合約不包含延遲支付或退出條款。他還獲得了完全的禁止交易條款。

30歲的弗萊德在效力勇士隊的八個賽季中，共出場 168 次（先發 151 次），生涯防禦率為 3.07，獨立防禦率為 3.29，WHIP 為 1.16，共三振 863 名打者。他兩度入選全明星的投手還擁有兩座金手套獎，一座指定打擊制度前的銀棒獎，並在 2022 年獲得國聯塞揚獎票選第二。

根據 MLB.com 的藍斯（Sarah Langs）統計，自 2020 年以來，他的 2.81 防禦率是在至少投球 550 局的投手中最低的。 弗萊德也準備將豐富的季後賽經驗帶到紐約，過去曾是勇士隊 2021 年世界大賽冠軍陣容的王牌，並在第6場客場比賽中投出6局無失分表現，幫助球隊鎖定冠軍。

今年，弗萊德從2023年飽受傷病困擾的賽季中反彈，在 174 1/3 局的表現中，繳出3.25 的防禦率和 1.16 的 WHIP，外加 166 次三振、2 場完投和 1 場完封。自 2019 年以來，他第四次突破165局，也是三年內第二次超過 170 局。

現在，他將立即與前塞揚獎得主柯爾一起組成洋基隊輪值陣容頂端的強大組合。他的加入強化了洋基隊的先發深度，使得球隊現役名單上擁有更多的優秀先發投手。