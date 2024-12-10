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索托爭奪戰失利　洋基總管：續補強但不會像喝醉的水手亂花錢

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

▲索托（Juan Soto）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基本季闖進世界大賽功臣之一，重砲索托（Juan Soto）確定轉戰同城大都會，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）表示，他認為球隊已經盡了最大努力想留住他，將會繼續補強，但不會像喝醉的水手一樣亂花錢。

「我們已經超出了舒適的界線，做了一切可能的努力。」索托最終與大都會隊達成15年總值7億6500萬美元的合約。洋基隊的最終報價是16年總值7億6000萬美元，平均年薪比索托在大都會獲得的金額少450萬美元。

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凱許曼去年12月曾用5名選手與教士隊交易來獲得索托。2024年索托在洋基隊陣容中與賈吉（Aaron Judge）組成二、三棒搭檔，為球隊時隔15年再次奪得美聯冠軍做出貢獻。凱許曼總經理表示：「我並不後悔那筆交易。他為我們帶來了巨大的影響。只是很遺憾我們在世界大賽中失利。」

讓眾人感到意外的是，這段關係僅僅持續了一年就結束了。洋基老闆史坦布倫納（Hal Steinbrenner）在7月曾與索托會面，但合約延長的談判並未取得進展。索托和史坦布倫納都希望建立更深厚的關係，但史坦布倫納為了不影響賽季中的比賽而保持距離。

在失去索托之後，洋基隊正迅速尋找下一步棋。凱許曼總經理表示，索托離開的右外野將由賈吉回歸，中外野則以新秀多明格斯（Jasson Domínguez）為有力人選。此外，左外野、三壘和一壘也都有空缺，投手陣容也需要補強。雖然索托的轉隊讓凱許曼總經理將繼續尋求大型合約，但他表示不會無計畫地投入巨額資金。他對當地報紙記者說：「我們不會像喝醉的水手一樣揮霍。」

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