「日本球迷可能要失望了」大谷翔平開幕戰登板可能性「非常低」

▲大谷翔平。（圖／路透）

記者王真魚／綜合報導

美國職棒冬季會議於當地時間9日（台灣時間10日）在德州達拉斯展開，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到大谷翔平是否能在明年日本開幕戰登板時坦言，「可能性非常低。」

根據道奇隊營運總裁弗里德曼（Andrew Friedman）的說法，大谷已於12月初開始恢復傳接球訓練，但目前仍未進行持棒揮擊練習。不過，他正在一步步推進復健，為來季恢復二刀流的目標而努力。

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儘管如此，羅伯斯在言論上依舊保持謹慎態度。 大谷此前在世界大賽第二戰中發生左肩半脫臼，賽後接受了手術。在獲頒美聯MVP的記者會上，他曾表示，「我的目標當然是趕上開幕戰，從一開始就進行投打。希望能以更強的表現站上投手丘，並充滿自信地面對比賽。但由於恢復狀況不如預期，具體需要多少時間尚不確定。」他坦言復健進程存在不確定性。

羅伯斯在12月上旬訪日時也提到，「我們的計劃是讓他能夠健康地投到季後賽的10月，倒推回來的話，3月登板難度很高。不過，他預計會以打者身份出現在開幕戰的陣容中。」這表明球隊計劃讓大谷在開幕系列賽專注於打擊。

羅伯斯今天受訪再度表示，「日本的球迷可能會感到失望了，大谷可能不會登板投球。」不過他對大谷能否以打者身份趕上開幕戰則充滿信心。 道奇隊預計於3月18日和19日在東京巨蛋對戰小熊隊，進行開幕戰。