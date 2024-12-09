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新北U18／韓美混血捕手吸睛　首爾教頭恭喜台灣奪冠

▲▼新北富邦U18韓國首爾總教練金景燮（左）與屏東縣教練陳道豐（原名陳文賓）握手致意。（圖／主辦單位提供）

▲新北富邦U18韓國首爾總教練金景燮（左）與屏東縣教練陳道豐（原名陳文賓）握手致意。（圖／主辦單位提供）

記者楊舒帆／綜合報導

新北富邦U18國際城市邀請賽9日進行第二天賽事，韓國首爾首場賽事以5比2擊敗屏東縣，總教練金景燮稱讚台灣棒球進步，恭喜12強奪冠。

韓國首爾前2局以0比2落後，關鍵3局下掃出6支安打，其中包含金廈暻、朴彛安的長打，一口氣灌進4分逆轉超前。金景燮表示，「第一場比賽有點緊張，還好球員穩穩得來，投手表現不錯，換投都有發揮效果。」

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與桃園盃陣容有所差異，金景燮表示，「有球員受傷，也有球員遇到考試，所以換了一些成員。」混血捕手朴彛安繼桃園盃之後再來參賽，他此戰扛先發第4棒攻守表現吸睛，金景燮透露，「他的媽媽是美國人，他有不錯的臂力，打擊也很有實力，看好他的未來性。」

去年來台參賽的秋世賢就在今年選秀獲得LG雙子第二輪指名。金景燮提到，朴彛安未來也有機會獲得職棒球團青睞，這批球員約2至3人有機會，內野由各校游擊手組成，也具備腳程，很看好他們。

金景燮多年與台灣球隊交流，與屏東縣陳道豐教練關係緊密，曾在他們到訪韓國時也有交流。談到對台灣球員的印象，金景燮說，「之前有強盛的時期，停滯一段時間後，這兩三年又有很大的成長，所以今年也拿到12強的冠軍，恭喜台灣！」

▲▼新北富邦U18韓國首爾混血捕手朴彛安。（圖／主辦單位提供）

▲新北富邦U18韓國首爾混血捕手朴彛安。（圖／主辦單位提供）

關鍵字： 棒球國際賽韓國台灣進步

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