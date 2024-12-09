宋家豪旅日第10年喊出目標50場　甲子園最難忘一勝有洋蔥

▲宋家豪出席太平洋聯盟FESTA直播活動 。（圖／截自太平洋聯盟TV頻道）

記者楊舒帆／綜合報導

樂天金鷲隊台灣投手宋家豪回顧2024年賽季時表示，為自己一步一步走到第九年感到驕傲與肯定。他指出今年在球場調整得宜，但9月曾首次出現不適，所幸傷勢已康復。明年將邁入旅日第10年目標健康投50場，回顧生涯在甲子園最難忘比賽，是母親逝世那一年的關鍵一勝。

談到今年表現，宋家豪肯定自己在定點控球與自主訓練上都有進步，球速也較去年提升。他說：「雖然還想投得更快，但不想冒著受傷風險，讓球變得快速卻失去品質。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

展望2025年，宋家豪設定一軍出賽50場為目標。他提到有望在後年達到國內FA資格，這將是繼郭泰源、許銘傑之後的重要里程碑。「他們都是先發投手，我是後援投手，這紀錄更不容易達成。」宋家豪說。

宋家豪回憶曾在村上宗隆打破王貞治全壘打紀錄的2022年球季對決過他，他說：「結果好像是三振，小小拉弓一下。那陣子他打很多全壘打，有點開心。」在職業生涯中，宋家豪表示內川聖一是印象最深刻的打者，曾在高潮系列賽中被對方迅速掌握球路擊出全壘打。

至於最難忘的時刻，他提到在母親節於甲子園的一場勝投。「守住危機後，教練跟我說『剛剛媽媽在天上捏把冷汗，要好好加油』。」

明年不少後輩加入旅日行列，宋家豪提醒：「跟隊友交流很重要，自己也要做好自主訓練，因為在日本大家都很自主，課表不能馬虎。」

有球迷好奇，中繼投手如何調整對打者的心態，宋家豪說：「樂觀的心態很重要，隊友一起分享遇到的困難，他們都會樂意幫助，也曾跟則本昂大交流指叉球，但他的太難了。」

另有球迷詢問哪一隊打者最有氣勢，宋家豪秒答：「軟銀打者最有氣勢，只要一上場加油應援很大聲，氣勢不一樣。而且九棒都是很難纏的打者，周東佑京就頭很痛。」至於談到決勝球使用時機，他則回應，按照當天狀況設定，看打者會不會去追打這顆球，不是自己配球，而是配合打者打擊模式。當天比賽捕手會從第一局觀察打者，信任捕手就可以，自己也可以做觀察。