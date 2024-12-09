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NBA灌籃王求勝欲爆棚！　「就算是我媽，也要隔扣她」

▲▼快艇小瓊斯、獨行俠湯普森、馬歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇小瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 總合報導

灌籃王小瓊斯（Derrick Jones Jr.）上季隨獨行俠打入總冠軍賽後，身價水漲船高，休賽季他更換了經紀人，與快艇簽下3年3000萬（約新台幣9.7億）合約。近日小瓊斯分享對陣前東家心得，他表示，「我想贏，不管對手是誰，就算我媽站在那，我也要隔扣她。」

小瓊斯表示自己不論對手是誰，就算是自己家人，他都會全力以赴，「對手是誰不重要，我會阻止我媽、我奶奶、我姊妹、我兒子，誰都一樣，如果這是比賽，我就要贏，我不想輸。」

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快艇隨隊記者阿札利（Tomer Azarly）認為小瓊斯是在「唬爛」，他再跟小瓊斯確認一次，「真的要隔扣你媽？」，小瓊斯眼神堅定回應道，「我媽也得被扣，我說到做到。」

小瓊斯上季是獨行俠打進總冠軍賽的重要側翼戰力，例行賽出戰76場，場均上場25.6分鐘，貢獻8.6分、3.3籃板，投籃命中率48.3%、三分命中率34.3%。季後賽出賽22場，繳出場均9.1分、3.5籃板的成績單，投籃命中率48.1%，三分命中率36.9%。

本季轉至快艇，目前上陣24場，場均上場25.6分鐘，能得10.4分、3.5籃板，投籃命中率49.7%、三分命中率41.7%，數據較上賽季有略微提升，打破球迷對於小瓊斯轉隊後吃不到「Luka Magic」加成，就會淡出聯盟的質疑。

小瓊斯離開獨行俠有另一個原因，當時獨行俠正專注於網羅湯普森（Klay Thompson），因此先簽下備案馬歇爾（Naji Marshall）避免兩頭空，最終獨行俠成功得到湯普森，但已無薪資空間再簽回小瓊斯。

▲▼獨行俠馬歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠馬歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

馬歇爾來到獨行俠後，出戰20場，場均上陣24.1分鐘，貢獻11.6分、3.4籃板，投籃命中率54.4%、三分命中率29.4%；湯普森同樣登場20場，場均上陣27.6分鐘，攻下13.0分、3.5籃板，投籃命中率38.9%、三分命中率36.6%。從數據層面來看，其實3人相差並不大。

▲▼獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

▲獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA快艇獨行俠小瓊斯湯普森馬歇爾

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