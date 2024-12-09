NBA灌籃王求勝欲爆棚！　「就算是我媽，也要隔扣她」

▲快艇小瓊斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 總合報導

灌籃王小瓊斯（Derrick Jones Jr.）上季隨獨行俠打入總冠軍賽後，身價水漲船高，休賽季他更換了經紀人，與快艇簽下3年3000萬（約新台幣9.7億）合約。近日小瓊斯分享對陣前東家心得，他表示，「我想贏，不管對手是誰，就算我媽站在那，我也要隔扣她。」

小瓊斯表示自己不論對手是誰，就算是自己家人，他都會全力以赴，「對手是誰不重要，我會阻止我媽、我奶奶、我姊妹、我兒子，誰都一樣，如果這是比賽，我就要贏，我不想輸。」

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快艇隨隊記者阿札利（Tomer Azarly）認為小瓊斯是在「唬爛」，他再跟小瓊斯確認一次，「真的要隔扣你媽？」，小瓊斯眼神堅定回應道，「我媽也得被扣，我說到做到。」

I asked Derrick Jones Jr. about playing his former Mavs teammates later this month and it led to an incredible exchange.



“I want to win, no matter who is in front of me. I told you before, if my mom is down there, I'm dunking on her. I don't matter. I'm gonna get a stop on my… pic.twitter.com/mkfNYs0kwB — Tomer Azarly (@TomerAzarly) December 7, 2024

小瓊斯上季是獨行俠打進總冠軍賽的重要側翼戰力，例行賽出戰76場，場均上場25.6分鐘，貢獻8.6分、3.3籃板，投籃命中率48.3%、三分命中率34.3%。季後賽出賽22場，繳出場均9.1分、3.5籃板的成績單，投籃命中率48.1%，三分命中率36.9%。

本季轉至快艇，目前上陣24場，場均上場25.6分鐘，能得10.4分、3.5籃板，投籃命中率49.7%、三分命中率41.7%，數據較上賽季有略微提升，打破球迷對於小瓊斯轉隊後吃不到「Luka Magic」加成，就會淡出聯盟的質疑。

小瓊斯離開獨行俠有另一個原因，當時獨行俠正專注於網羅湯普森（Klay Thompson），因此先簽下備案馬歇爾（Naji Marshall）避免兩頭空，最終獨行俠成功得到湯普森，但已無薪資空間再簽回小瓊斯。

▲獨行俠馬歇爾。（圖／達志影像／美聯社）

馬歇爾來到獨行俠後，出戰20場，場均上陣24.1分鐘，貢獻11.6分、3.4籃板，投籃命中率54.4%、三分命中率29.4%；湯普森同樣登場20場，場均上陣27.6分鐘，攻下13.0分、3.5籃板，投籃命中率38.9%、三分命中率36.6%。從數據層面來看，其實3人相差並不大。

▲獨行俠湯普森。（圖／達志影像／美聯社）