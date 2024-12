NBA灌籃王求勝欲爆棚！　「就算是我媽，也要隔扣她」

▲快艇小瓊斯。(圖/達志影像/美聯社)

實習記者蘇嘉偉 / 總合報導

灌籃王小瓊斯(Derrick Jones Jr.)上季隨獨行俠打入總冠軍賽後,身價水漲船高,休賽季他更換了經紀人,與快艇簽下3年3000萬(約新台幣9.7億)合約。近日小瓊斯分享對陣前東家心得,他表示,「我想贏,不管對手是誰,就算我媽站在那,我也要隔扣她。」

小瓊斯表示自己不論對手是誰,就算是自己家人,他都會全力以赴,「對手是誰不重要,我會阻止我媽、我奶奶、我姊妹、我兒子,誰都一樣,如果這是比賽,我就要贏,我不想輸。」

快艇隨隊記者阿札利(Tomer Azarly)認為小瓊斯是在「唬爛」,他再跟小瓊斯確認一次,「真的要隔扣你媽?」,小瓊斯眼神堅定回應道,「我媽也得被扣,我說到做到。」

I asked Derrick Jones Jr. about playing his former Mavs teammates later this month and it led to an incredible exchange.



“I want to win, no matter who is in front of me. I told you before, if my mom is down there, I'm dunking on her. I don't matter. I'm gonna get a stop on my… pic.twitter.com/mkfNYs0kwB