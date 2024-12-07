大谷愛犬Decoy枕著「新禮物」打瞌睡　寵物碗有一家3口融化粉絲

▲大谷翔平分享愛犬Decoy收到的新禮物。（圖／翻攝自IG／shoheiohtani，下同）

記者游郁香／綜合報導

洛杉磯道奇「二刀流」巨星大谷翔平今(7)日在社群媒體連發愛犬Decoy的萌照，Decoy枕著一隻狗狗玩偶打瞌睡的畫面融化粉絲，牠身旁還有一個印有「一家3口」的寵物碗，這是來自電玩遊戲公司KONAMI送的新禮物，Decoy上次咬爛實況野球君玩偶，這次還是張口咬了狗狗玩偶，但沒有造成重傷害。

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擔任「棒球遊戲大使」的大谷翔平，今日曬出從電玩遊戲公司KONAMI收到的新禮物，除了一個與愛犬Decoy長得很像的狗狗玩偶，還有一個印有大谷一家3口的寵物碗，Decoy枕著狗狗玩偶打瞌睡，雖然還是張嘴咬了玩偶，但沒有像上次咬爛實況野球君玩偶，讓球迷感到「欣慰」。

Decoy的萌樣融化日本網友，他們紛紛在社群媒體上興奮表示，「感謝大谷分享Decoy的動態，太可愛了！」「打瞌睡的Decoy好可愛。」「餐具上畫了3口之家的插圖，很可愛。」「這次沒有撕咬，只是溫柔輕咬，然後放鬆地躺在頭頂上。」

有人提到，「雖然之前把實況野球君玩偶咬得破破爛爛，現在能從KONAMI公司收到這麼可愛的Decoy玩偶真是太好了。」還有粉絲誇讚，「實況野球版的Decoy和真美子夫人很可愛。」