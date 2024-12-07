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專訪／「我也曾疑惑...」鋒總棒喝到萬能右腕　江國豪蛻變之路

▲中華隊投手江國豪接替投球。（圖／記者林敬旻攝）

▲江國豪。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／專訪

富邦悍將投手江國豪首次參加一級賽事，就嚐冠軍滋味，這也是台灣棒球史上首座世界冠軍。在12強對日本投出5.1局無失分超殺表現，江國豪被日媒封為「萬能右腕」。回顧本季低潮，當時母隊教頭陳金鋒曾直言他「投球欠缺責任感」，如今江國豪用世界級的表現證明自己的實力，也特別感謝鋒總的當頭棒喝，讓他有更大的突破。

第一輪選秀獲指名　中繼轉先發展潛力

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2019年以第一指名獲富邦悍將指名，江國豪表示，第一年主要是在繳學費，只有半季的時間，目標就是適應職棒強度，「一開始並不知道會擔任先發，從中繼開始，有機會先發就看教練的安排和表現。」

第二年主要擔任先發，江國豪展現出驚人的潛力，僅差1勝就達成10勝的成就，「專職先發對我來說是很好的收穫，畢竟在職棒擔任整季先發是很困難的事情。完整打完一個球季，對後面的發展有很大的幫助。」

帶骨刺堅持出賽　術後復健反覆受挫

不過2020年，江國豪帶著骨刺傷勢堅持登板，最終在2021年不得不選擇開刀，「一開始以為不用動刀，但保守治療多次都沒有改善，找了很多醫生也找不到確切原因。」

復健路上最艱辛的是反覆的挫折，「最困難的是當你覺得可以投球時，進入投球課表又發現不行，這樣反覆了五六次。」2022年重返球場後，又面臨控球不穩的困擾，「因為一年都在避免不舒服的姿勢，導致回來後控球很糟。」

▲富邦悍將投手江國豪。（圖／記者林敬旻攝）

▲江國豪感謝鋒總那一席話。（圖／記者林敬旻攝）

遭批欠缺責任感　登世界舞台感謝鋒總棒喝

2024年對江國豪來說是充滿挑戰的一年，先發、中繼兩頭跑，合計也貢獻了92局。對於在先發和中繼之間轉換，他認為調適上沒什麼問題，「身體負擔還好，我就是比較喜歡一直投球。」不過如果真的要選擇，個人當然是喜歡先發，「因為這樣有足夠的時間準備下次出賽，中繼則是每天狀況都不一樣。」

球隊總教練陳金鋒曾在他一場表現不佳後，罕見透過媒體說重話，希望他投球「要有責任感」。面對這樣的批評，江國豪坦言，「當時確實愣了一下，心裡有些疑惑，不知道自己到底做錯了什麼。但後來轉念一想，教練這樣說也是為我好。」

隔天比賽，教練團繼續派他上場。這讓江國豪徹底理解陳金鋒的用意：「那天講完後，隔天我繼續上場。投完下來後，鋒總就說：『你看，你就做得到，為什麼沒辦法？』當下我就明白，他是刻意讓我隔天繼續上場，真的想讓我變得更好。」

亞冠與12強的國際賽歷練

去年以外卡身分入選亞冠賽，對江國豪來說是個驚喜，「其實自己滿驚訝的，畢竟我的年齡已經超過參賽限制。但能有機會參賽，觀察各國職業選手的心態，對下一年的比賽幫助很大，因為已經面對過不同張力的比賽。」

今年再度入選12強，江國豪依然感到意外，「主要是因為有些選手可能受傷或比較疲憊，很開心有這個機會。大家一起努力迎接一級賽事，這也是我第一次打一級賽事，沒有特別設想會有什麼樣的表現，就是努力做好每件事。」
 

關鍵字： 棒球富邦悍將江國豪世界冠軍投手

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