英格雷轟29分、瓊斯賞布克再見火鍋　鵜鶘力退太陽中止9連敗

▲英格雷（Brandon Ingram）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

近況悽慘的紐奧良鵜鶘今（6日）坐鎮主場交手鳳凰城太陽，鵜鶘靠著傷癒回歸的一哥英格雷（Brandon Ingram）與麥卡倫（C.J. McCollum）合砍54分，加上瓊斯（Herbert Jones）在比賽最後賞給布克（Devin Booker）再見火鍋，以126比124驚險擊敗太陽，中止近期9連敗。

首節鵜鶘英格雷與莫瑞（Dejounte Murray）率隊打出8比0的開局，太陽方面也不惶多讓，布克單節命中3記三分挹注15分領軍緊咬，首節打完鵜鶘34比33；次節太陽攻守兩端都更勝鵜鶘一籌，艾倫（Grayson Allen）與畢爾（Bradley Beal）遠投近切不斷拿分，替補上陣的博爾（Bol Bol）在油漆區也有所佳作，太陽第二節打出32對20的反擊，帶著11分領先進入中場休息。

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易籃後主場鵜鶘進攻端突然爆發，一哥英格雷在第三節大開殺戒，英格雷單節10投8中（3記三分）、罰球4罰全進狂砍23分，同時團隊外線也彈如雨下不斷命中，鵜鶘回敬一輪45比28的超級攻勢，三節結束反倒取得99比93領先。

決勝節雙方戰況膠著互有來回，一度落後8分的太陽在最後關頭展現超強韌性，布克關鍵4罰俱中、射手艾倫在比賽還剩4秒時飆進外線，太陽追到僅差一分，隨後太陽採取犯規戰術，麥卡倫2罰中1讓太陽還有將比賽追平或一舉逆轉的機會，沒想到布克在執行最後一擊時卻遭瓊斯來一記麻辣鍋伺候，最終鵜鶘126比124驚險擊敗太陽。

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英格雷本場比賽貢獻29分為全場最高，麥卡倫25分次之，上演再見火鍋的瓊斯則有12分、7籃板的表現；太陽方面布克挹注28分，畢爾24分排陣中第二，歐尼爾（Royce O'Neale）19分。