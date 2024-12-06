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領航猿與韓國強敵爭東超4強　澳門限定啦啦隊帶來「空姐應援」

▲▼Pilots Crew首次進軍國際舞台，帶來最具特色的空姐應援。（圖／領航猿提供）

▲Pilots Crew首次進軍國際舞台，帶來最具特色的空姐應援。（圖／領航猿提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

2024-25賽季東亞超級聯賽（EASL）小組賽火熱進行中，P. LEAGUE+桃園璞園領航猿將於12月11日迎來首次海外主場比賽，再次對陣韓國勁旅水原KT音速彈，領航猿目前以2勝0敗的成績位居A組榜首，此役將是鞏固領先優勢，爭取四強資格的重要戰役，領航猿啦啦隊Pilots Crew也將一同出征，與東超合作成立澳門限定Pilots Crew x EASL東超啦啦隊，最具代表性的空姐特色應援首度進軍國際舞台。

桃園璞園領航猿在小組賽中，以出色的表現保持領先地位，本次再戰韓國水原KT音速彈，雙方將展開新一輪激烈較量。此前的交戰中，領航猿在葛拉漢（Treveon Graham）與白曜誠的帶領下，以91比70大勝對手，展現強大的進攻火力與團隊協作。本次戰役，白曜誠與音速彈明星後衛許訓的再度對決備受矚目，而年度MVP盧峻翔能否在對方的嚴密防守下突破重圍，也將成為勝負關鍵之一。

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▲▼Pilots Crew首次進軍國際舞台，帶來最具特色的空姐應援。（圖／領航猿提供）

值得注意的是，音速彈近期在陣容上完成重要補強，斯洛維尼亞國家隊歸化中鋒摩根（Jordan Morgan）的加入，將對領航猿的禁區構成新的挑戰。此外，若韓國國家隊主力中鋒河潤基傷癒復出，音速彈的內線實力將進一步提升。經過上次交手後，雙方勢必針對彼此的弱點進行更充分的準備，領航猿總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）如何運籌帷幄、調兵遣將，帶領球隊延續勝勢，將是比賽的一大看點。

作為東亞超級聯賽（EASL）首支受邀演出的台灣啦啦隊，「Pilots Crew x EASL東超啦啦隊」將於12月11日擔任兩場比賽的表演嘉賓，除了為桃園璞園領航猿的海外主場應援之外，還將在澳門黑熊對決新北國王的賽事中獻上熱力四射的精彩表演。

▲▼Pilots Crew首次進軍國際舞台，帶來最具特色的空姐應援。（圖／領航猿提供）

▲▼Pilots Crew首次進軍國際舞台，帶來最具特色的空姐應援。（圖／領航猿提供）

Pilots Crew隊長牙牙表示，「真的很開心也很榮幸，Pilots Crew能夠有這樣的機會參與國際賽事，感謝球團一直支持我們，並提供不同的舞台，讓我們能盡情展現自己！我們一定會用最熱情的表演，為領航猿加油助威，讓更多人認識Pilots Crew！」

而首位以韓籍啦啦隊成員參與澳門演出的趙娟週也提到，「真的很開心能與領航猿一起出征東超，沒想到作為啦啦隊成員也能和球員一樣四處征戰，這種感覺非常新鮮，我一定會全力以赴為領航猿加油！」

本次出征成員包括擁有臺韓棒籃雙棲經驗的韓籍四次元少女趙娟週、首位演藝跨界的啦啦隊成員牙牙、精神領袖油米、舞蹈擔當姵宸、棒籃雙棲的心璇、寧寧和黑耀精靈團員依沛等。

▲▼Pilots Crew首次進軍國際舞台，帶來最具特色的空姐應援。（圖／領航猿提供）

▲▼Pilots Crew首次進軍國際舞台，帶來最具特色的空姐應援。（圖／領航猿提供）

▲▼Pilots Crew首次進軍國際舞台，帶來最具特色的空姐應援。（圖／領航猿提供）

關鍵字： 東超桃園璞園領航韓國勁旅水原KT音速彈

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