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12強證明台灣能站上世界第一！陳柏毓盼戰經典賽資格賽

▲▼ 陳柏毓 。（圖／主辦單位提供）

▲陳柏毓 。（圖／主辦單位提供）

記者王真魚／新北報導

海盜旅美小將陳柏毓，對於明年2月的經典賽資格賽，表達參賽意願，「12強學長表現很好，讓我們很自豪，也證明我們可以站上世界第一，想告訴其他國家，台灣棒球也是很強！」

展望明年，陳柏毓坦言，「一直設定越快上大聯盟越好，雖然今年開季不太理想，但有不錯的結尾。最重要的是要能快速調整。」

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回到Nike青棒訓練營擔任教練的陳柏毓，特別關注到營隊中唯一的國中生歐子喬。「我知道Nike四年沒辦，而我也曾經是唯一的國中生參加訓練營，很能理解他的心情，」他表示，這兩天相處下來，看到其他學長都有特別照顧、鼓勵歐子喬。

在指導年輕球員時，陳柏毓分享了如何面對低潮的經驗。他以善化高中投手許峰穎為例，「第一天比賽他最後一個登板，表現不理想可能會懊惱難過。我很擔心他接下來兩天會悶悶不樂，但他隔天到球場又很開心，保持學習心態，這讓我很感動。」

談到自己的旅美經驗，陳柏毓分享了第一年遇到的文化衝擊，「在台灣比較不會思考為什麼要這樣做，但在國外發現很多選手願意和教練溝通、討論改善方式。我想提醒台灣球員，要學習了解自己需要什麼。」

「比賽表現好壞都是常態，說不懊惱是騙人的，但重要的是不要讓過去影響心情，這也是成為職業球員必備的條件。」陳柏毓期許年輕球員都能保持這樣的心態。

關鍵字： 陳柏毓台灣棒球教練旅美經驗經典賽

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