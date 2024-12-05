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鄭宗哲點出12強擊敗日本關鍵　想在大巨蛋打資格賽！

▲▼ 鄭宗哲、陳柏毓 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳柏毓、鄭宗哲 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

列入海盜隊40人名單的鄭宗哲，談及明年2月在台北大巨蛋舉行的世界棒球經典賽資格賽，表達參賽意願。「會跟球隊講這個狀況，他們也知道這賽事是40人名單可以參加的。」他說，將在近期與球團聯繫，討論春訓報到前的準備事宜。

談到大巨蛋，這位旅外好手顯得格外期待，「我從來沒在大巨蛋打過球，連練球都沒有。我還沒去過世界上任何一個巨蛋，進去看過而已，還蠻特別的，不知道打起來會怎麼樣。」

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提到好友林家正在12強賽事對日本的全壘打，鄭宗哲雖然因為開車錯過直播，但仍仔細觀看了比賽精華。「那一場台灣打得很好，如果我沒記錯，好像整場只有一顆直球揮空。他們掌握直球打得很好，逼得對方只能投指叉球，我們選手又能選到壞球，最後投手被迫投直球就被打。」

回顧自己在經典賽的表現，鄭宗哲也為台灣棒球發展感到欣慰，「現在看這些高中生蠻有感的，感覺更多人都能投得更快，這也會促使打者變得更強。」他也點出許多同世代好手的進步，「像林昱珉到3A了，古林睿煬也出國了，很多人都有好表現。」

談到台灣在12強奪冠，他直言，「雖然陣容不是最好的，少了張育成、王威晨和吳念庭，但我覺得沒有什麼叫一定贏的球。能拿冠軍真的不容易，實力也好，運氣也好，什麼都很重要。」

關鍵字： 棒球鄭宗哲世界棒球經典賽台灣大巨蛋

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