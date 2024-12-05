湖人2場比賽狂敗70分　主帥瑞迪克直呼：丟臉！

▲▼湖人2場比賽累計共輸70分，創下隊史最慘紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

湖人在本週經歷了隊史最糟糕的2場比賽，他們先以29分之差輸給灰狼，今天又以41分慘敗熱火，2場比賽累計共輸了70分，創下隊史最慘紀錄，讓湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）在賽後直接說出「丟臉」。

瑞迪克表示，「我很丟臉，我們全隊都很丟臉。」，在今天（５日）賽後集合時，瑞迪克在自責與批評球隊之間反覆掙扎，他說道，「我願意承擔所有責任，這是我的球隊，我來領導。」，但同時指出，球隊在執行最「基本」的戰術計劃時就出現了大問題。

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瑞迪克表示，「我感覺我們現在並不團結，我們在球隊會議中講過很多次，我們正處於一個困難的階段，每個人都在努力尋找方向。」

熱火在三分線外以72比15的分差壓倒湖人，57分的差距追平NBA歷史第４大差距。瑞迪克指出，「我們現在在攻防兩端連基本的戰術執行都有問題，這真的很奇怪，非常奇怪。」

▲▼湖人總教練瑞迪克。（圖／達志影像／美聯社）

本季扛起球隊得分重擔的戴維斯（Anthony Davis）對灰狼僅得12分，創賽季新低，而今天對熱火更是只得8分，投籃14投僅3中，賽後不斷批判自己的差勁表現，「隊友們都在努力完成自己的工作，而我卻沒有，這對球隊來說很困擾。」戴維斯補充道，「我需要在攻防兩端都表現得更好，我對自己要求很高，但最近並沒有達到標準，特別是在進攻端。」

陣中老大哥詹姆斯（LeBron James）對球隊現況也很不滿，「連續兩場被這樣羞辱，確實很糟糕，真的很糟。」，同時，詹姆斯表示他認同雷迪克的每一句話，且戴維斯也多次重複瑞迪克提到的一個詞，「丟臉」。

詹姆斯希望湖人每個人都能做到承擔責任，他強調自己22年的職業生涯教會他不要在順境中過於得意，也不要在逆境中過於低落，「當你在個人層面上出現錯誤，卻指望別人來為你收拾殘局時，我認為首先需要從個人開始檢討。」

湖人上個月曾連勝６場，戰績提升至10勝4敗，一度站上西區第２，但自那以之後，他們的戰績是2勝6敗，其中４場輸了25分以上。今天的41分失利是本賽季的最低點，也是隊史第11次輸超過40分，包含季後賽在內的6,800多場比賽，實屬罕見。

先前的最差失分紀錄是在2016-17賽季，2場比賽共輸掉67分，當時的湖人還是以英格雷（Brandon Ingram）、藍道（Julius Randle）、克拉克森（Jordan Clarkson）等人為主的重建球隊。