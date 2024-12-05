12強奪冠對台灣有深遠意義！響尾蛇教練看好林昱珉上大聯盟

▲ 芬斯特（Darren Fenster）。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／新北報導

台灣在12強奪下冠軍。長年受邀指導NIKE青棒訓練營總監芬斯特（Darren Fenster），談到響尾蛇自家選手林昱珉，直言他是小聯盟重要成員，預期他未來會上到大聯盟。

芬斯特過去曾在小聯盟棒球系統波士頓紅襪隊工作，目前則於響尾蛇擔任助理農場統籌。對於這次台灣拿下12強冠軍，他特別有感觸，「這是我10年來第8次的訓練營，其實這段時間看下來，台選手一直有在進步，從過去的經驗可以看到，有一些從訓練營出來的選手，已經在大聯盟發光發熱，也有些人進到中華職棒，甚至有些人就是已經參與這個12強的冠軍隊。」

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觀察台灣青棒好手，芬斯特說，明顯一點的話，今年訓練營的選手看起來，很明顯在基本功上面做得更好，「再來就是他們的身體的素質就是越來越強壯。」

對於目前正在發光發熱的這些棒球選手，能來參加這個訓練營，很大重點是能夠與偶像近距離見面。芬斯特說，「其實在球場上能夠教他們的東西，非常有限，尤其是在這三四天的時間，事實上，我們在人生的道路上有更多的東西需要學習，那也是利用這三四天的時間，讓他們學到更不一樣的東西。」

目前正在響尾蛇體系工作，芬斯特透露，今年10月秋季聯盟曾碰過林昱珉，也有和他打招呼，「問他還記不記得我，我印象中他在16年、17年也參加過訓練營。」

林昱珉這次在12強扮演稱職的王牌投手，明年球季很有機會升上大聯盟。芬斯特說，「關於他明年會在哪個層級，我沒辦法很直接說出來，但我很清楚，他是響尾蛇重要的小聯盟選手之一，我們也預期他會上到大聯盟。」

台灣雖然只是個小島國家，但孕育出不少棒球人才。芬斯特直言，「台灣選手是越來越強壯，也有很多具天份的選手，加上最近剛拿下世界冠軍這樣的榮耀，事實上，對於台灣棒球會有非常正面的影響，我相信會激勵更多的小朋友，想要好好地打棒球。」

「其實棒球是國人非常熱愛的運動，國人非常的支持，另外也能讓後面的棒球人知道，其實台灣棒球水準非常好，我們有這樣一個很好的目標可以繼續邁進。」芬斯特也指出，這次12強冠軍成員結束賽事後立刻投入訓練營指導，「對於這些年輕選手，會產生很深遠重大的影響，具有非常大的意義。」