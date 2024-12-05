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公鹿「蜜豆湯」將要復出！　完成本季首次5對5訓練

▲▼公鹿米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼公鹿米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

公鹿2021年奪冠功臣「蜜豆湯」米德爾頓（Khris Middleton）近年飽受腳傷困擾，上賽季僅出戰55場，而2022-23賽季僅出戰33場。米德爾頓在昨天（４日首次參加了球隊的5對5訓練，根據公鹿球團先前計畫，米德爾頓將在近日復出。

根據《ESPN》權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，米德爾頓先前已通過醫療單位檢測，身體可負荷賽場強度，不過公鹿球團仍希望米德爾頓能夠進行5對5訓練對抗後，再正式回到賽場，而昨日米德爾頓終於參與了隊內的5對5訓練，下階段預計就是復出。

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公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）受訪表示，他能理解米德爾頓的沮喪情緒，米德爾頓本季至今都未登場，已缺席4分之1的例行賽。

▲▼公鹿米德爾頓。（圖／達志影像／美聯社）

過去幾週，瑞佛斯多次表示，他和教練團都認為米德爾頓即將迎來賽季首秀，然而，瑞佛斯今天（5日）坦言，這言論可能對米德爾頓的心理帶來了一定的壓力。

「任何想要上場比賽的球員，都會感到沮喪，他（米德爾頓）就是這樣的人」瑞佛斯補充道，這狀況對心理是種挑戰，當米德爾頓看到自己的球隊在比賽，而自己卻無法上場打球，「雖然我們現在打得不錯，但我們前陣子戰績不佳時，他無法出戰，這對他來說肯定很難受，他想幫助球隊，他也知道自己可以做到。」

公鹿開季戰績為2勝8負，但目前已球隊已進入狀況，今天賽前處於7連勝中，戰績11勝9敗，位列東區第5。

「如果感覺合適，米德爾頓當然會上場。」，瑞佛斯目前仍不能保證米德爾頓復出日期，「他非常努力，做著所有應該做的事情，但還未能上場，我感覺這一天很快就會到來，我真的希望這次說的會成真。」

關鍵字： NBA公鹿米德爾頓瑞佛斯

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