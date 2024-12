「英雄哥」單節連進7顆三分！　熱火41分狂電湖人奪勝

▲▼希洛(Tyler Herro)。(圖/路透)



實習記者胡冠辰/綜合報導

邁阿密熱火今(5日)在主場迎戰西區勁旅洛杉磯湖人,本戰熱火團隊外線火力四射,以51%的命中率狂進24顆,其中「英雄哥」希洛(Tyler Herro)第三節個人連進7記三分彈的表現最為亮眼,即便湖人「詹皇」詹姆斯(LeBron James)表現回溫砍29分也無濟於事,終場熱火134比93打爆湖人,喜迎主場勝利。

He was COOKING in the 3rd



Statline Shoutout // @Ticketmaster pic.twitter.com/aZF1p9ve3N [廣告]請繼續往下閱讀... December 5, 2024

開賽詹姆斯力求擺脫近期低潮,3投全進連拿六分率領湖人打出6比3開局,隨後主場熱火狀態神勇,羅賓森(Duncan Robinson)與海史密斯(Haywood Highsmith)聯手飆進4記外線助隊轟出一波14比0反擊,熱火17比6領先後節末更是靠著洛夫(Kevin Love)投進壓哨三分下,以34比26拿下首節。

In the W column in a big way



Winning Shots // @mph pic.twitter.com/GohNYwWehN — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 5, 2024

次節湖人防守問題依舊,阿德巴約(Bam Adebayo)與「士官長」巴特勒(Jimmy Butler)在禁區內予取予求、小賈奎茲(Jaime Jaquez Jr.)在外線攻勢也有所建樹,熱火在第二節再打出35對26的猛攻,以69比52、帶著17分領先進入中場休息。

易籃後第三節湖人遭熱火希洛一人打爆,希洛單節個人連進7記三分,直接用外線轟垮紫金大軍,而他個人也提早下班,決勝節淪為垃圾時間時熱火一度領先43分,潰不成軍的湖人最終就以93比134吞下難堪大敗,讓詹姆斯的紀錄之夜再度變成「里程悲」。

We all need to relive Tyler's 3rd quarter pic.twitter.com/8rVYgxRSyp — Miami HEAT (@MiamiHEAT) December 5, 2024

湖人詹姆斯全場18投12中攻下全隊最高29分,他在第三節還剩8分55秒時命中外線,這是詹姆斯職業生涯第2451記三分球,超越柯佛( Kyle Korver)成為史上第七多;戴維斯(Anthony Davis)14投3中只拿8分,八村壘則有14分進帳。

熱火方面希洛19投11中進帳31分,阿德巴約貢獻14分外加10籃板,巴特勒則挹注17分。