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「英雄哥」單節連進7顆三分！　熱火41分狂電湖人奪勝

▲▼希洛（Tyler Herro）。（圖／路透）

▲▼希洛（Tyler Herro）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

邁阿密熱火今（5日）在主場迎戰西區勁旅洛杉磯湖人，本戰熱火團隊外線火力四射，以51%的命中率狂進24顆，其中「英雄哥」希洛（Tyler Herro）第三節個人連進7記三分彈的表現最為亮眼，即便湖人「詹皇」詹姆斯（LeBron James）表現回溫砍29分也無濟於事，終場熱火134比93打爆湖人，喜迎主場勝利。

開賽詹姆斯力求擺脫近期低潮，3投全進連拿六分率領湖人打出6比3開局，隨後主場熱火狀態神勇，羅賓森（Duncan Robinson）與海史密斯（Haywood Highsmith）聯手飆進4記外線助隊轟出一波14比0反擊，熱火17比6領先後節末更是靠著洛夫（Kevin Love）投進壓哨三分下，以34比26拿下首節。

次節湖人防守問題依舊，阿德巴約（Bam Adebayo）與「士官長」巴特勒（Jimmy Butler）在禁區內予取予求、小賈奎茲（Jaime Jaquez Jr.）在外線攻勢也有所建樹，熱火在第二節再打出35對26的猛攻，以69比52、帶著17分領先進入中場休息。

易籃後第三節湖人遭熱火希洛一人打爆，希洛單節個人連進7記三分，直接用外線轟垮紫金大軍，而他個人也提早下班，決勝節淪為垃圾時間時熱火一度領先43分，潰不成軍的湖人最終就以93比134吞下難堪大敗，讓詹姆斯的紀錄之夜再度變成「里程悲」。

湖人詹姆斯全場18投12中攻下全隊最高29分，他在第三節還剩8分55秒時命中外線，這是詹姆斯職業生涯第2451記三分球，超越柯佛（ Kyle Korver）成為史上第七多；戴維斯（Anthony Davis）14投3中只拿8分，八村壘則有14分進帳。

熱火方面希洛19投11中進帳31分，阿德巴約貢獻14分外加10籃板，巴特勒則挹注17分。

關鍵字： NBA洛杉磯湖人邁阿密熱火

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