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恩比德傷勢帶來困擾　七六人主帥無意「長期休戰」來養傷

▲▼七六人三巨頭喬治、恩比德、馬克西。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼七六人恩比德、羅瑞、喬治本季皆因傷所困。（圖／達志影像／美聯社，下同）

實習記者蘇嘉偉 / 綜合報導

七六人MVP中鋒恩比德（Joel Embiid）本季因傷僅出賽4場，總教練納斯（Nick Nurse）經常要比賽當天才能確定恩比德是否能夠上場，這傷勢給球隊帶來了不小的困擾，但納斯表示，球團其實無意讓恩比德長期休養，沒有計畫讓恩比德完全休戰來度過康復期。

「我們很努力想讓他上場。」，納斯提到，恩比德今天（5日）參加了一次簡單的訓練，「訓練結束後，我們需要觀察他的膝蓋反應如何，明天我們會再試一次，一旦狀態允許，他就會上場。」

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今天費城七六人迎戰奧蘭多魔術，納斯賽前表示，恩比德「有可能」在今天比賽復出，可惜的是，恩比德最終還是缺席了比賽。

 ▲▼七六人三巨頭喬治、恩比德、馬克西。（圖／達志影像／美聯社）

9屆全明星前鋒喬治（Paul George）同樣因膝傷缺席了對魔術的比賽，他前一場對黃蜂的比賽砍下賽季最高的29分，命中率16投10中，並送出8助攻，以34歲高齡登場了本賽季最高的37分鐘，納斯說道，「喬治昨晚打了很久，那場比賽很硬。」。

本賽季，七六人三巨頭恩比德、喬治和馬克西（Tyrese Maxey）僅合體過1場比賽，且合計在場上只有合作6分鐘。

「我們希望能盡快讓這些球員同時上場，」納斯說。「然後我們才能開始磨合。當球員進進出出時，調整陣容確實不容易。」

馬克西在休賽期簽下了一份為期5年2.04億美元（66.3億台幣）的續約合約，在恩比德和喬治缺席的情況下，他承擔了球隊的得分重任，場均貢獻25.5分，出場時間達到36分鐘。

納斯表示，「馬克西一個人無法做到所有事情，我們明白這一點，這很辛苦，其他球員要挺身而出。」

關鍵字： NBA七六人恩彼得納斯

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