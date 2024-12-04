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拉菲尼亞梅開二度領軍　巴薩客場5比1痛宰馬約卡摘勝

▲拉菲尼亞（Raphael Belloli）。（圖／路透）

▲拉菲尼亞（Raphael Belloli）。（圖／路透）

實習記者胡冠辰／綜合報導

西甲聯賽今（4日）凌晨迎來第19輪焦點戰，由近期三連不勝的榜首巴塞隆納客場交手排名第六的馬約卡，巴塞隆納靠著隊長拉菲尼亞（Raphael Belloli）上演梅開二度的帶動下，在下半場狂進4球，最終就以5比1擊敗馬約卡，時隔一個月再次獲得聯賽勝利。

賽前巴塞隆納主帥弗里克（Hansi Flick）決定讓西甲頭號射手萊萬多夫斯基（Robert Lewandowski）輪休，萊萬再此之前所有的比賽中都先發上陣，而亞馬爾（Lamine Yamal）則在因腳踝傷勢缺席近一個月後重返先發。

比賽開始不久後巴塞隆納便快速取得領先，上半場第12分鐘，馬約卡球員莫伊卡（Johan Mojica）試圖解圍時將球踢中隊友，結果球恰好落到巴塞隆納前鋒托雷斯（Ferran Torres）腳下，後者在門前輕鬆射門得分；而主場馬約卡則是在第43分鐘發動進攻，前鋒穆里奇（Vedat Muriqi）利用快速反擊助隊扳平比分，雙方1比1進入中場休息。

然而下半場開始後巴塞隆納就展現瘋狂的團隊進球能力，亞馬爾在第56分鐘在禁區內被犯規，由拉菲尼亞利用點球幫助巴塞隆納2比1要回領先，第74分鐘亞馬爾持球後送出傳中，拉菲尼亞輕鬆推射入網，巴塞隆納擴大領先至3比1；隨後替補上場的德容（Frenkie de Jong）和維克托（Pau Víctor Delgado）在禁區各自踢進一球，最終巴塞隆納就以5比1擊敗馬約卡，時隔一個月再次獲得聯賽勝利。

「亞馬爾總是很重要，憑藉他的水準，他在我們隊中有著巨大的影響力，當然，他今天也能進一兩個球，但最終他製造了點球，並且助攻了一個進球，」巴薩主帥弗利克賽後受訪時說道。

「這很重要，但這就是他的水準，我們需要他不僅僅是他表現得非常好，其他球員的表現也同樣出色，我一直在談論中後衛的位置，以我們的風格和球隊如何想要踢球來說，這並不總是容易，但他們做得非常好，」弗利克補充。

而亞馬爾隨後接著表示，「我們知道再次獲勝有多麼重要，在過去的三場比賽中，有些東西缺失了，今天我們表現得不錯，雖然這不是我們最好的比賽，但贏球是最重要的。」

「我現在正處於職業生涯的最佳時刻，但我不想就此止步，我希望為這個我非常喜愛的俱樂部做出更多貢獻，我會在場上全力以赴，幫助球隊保持這股動能。」

關鍵字： 足球西甲巴塞隆納拉菲尼亞

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