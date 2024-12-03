單場80分創隊史7年來新低！　湖人遭灰狼痛宰狂輸29分

▲詹姆斯（LeBron James）。（圖／路透）



實習記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯湖人今（3日）客場交手明尼蘇達灰狼，本戰湖人遭灰狼嚴加看防，詹姆斯（LeBron James）與戴維斯（Anthony Davis）合計只拿22分，最終湖人80比109狂輸29分，單場僅得80分也是隊史自2017年以73比122輸給達拉斯後的最低得分。

開賽湖人憑藉著羅素（D'Angelo Russell）連拿5分的好表現下取得9比5領先，但隨後灰狼不斷在防守端施壓，四屆NBA年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）坐鎮禁區三番兩次干擾湖人進攻，最終沃克（Nickeil Alexander-Walker）在讀秒階段投進壓哨，灰狼22比20建立領先。

次節紫金大軍進攻依舊不見起色，反觀灰狼靠著康利（Mike Conley）以及迪文琴佐（Donte DiVincenzo）為首的外線火力挹注下，一度將領先分差擴大至17分，半場打完灰狼56比44保持優勢。

“it’s a full moon, let the wolves out” pic.twitter.com/HetLqwVlgu — Minnesota Timberwolves (@Timberwolves) December 3, 2024

易籃後，主場灰狼攻勢依舊凌厲，藍道（Julius Randle）與麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）連續得分助隊擴大領先，至此勝利天秤也完全倒向灰狼這邊。第四節雙方紛紛撤換主力消化垃圾時間，最終湖人80比109吞下敗仗，單場80分是隊史自2017年73比122輸給達拉斯後，單場最低得分。

灰狼此役團隊命中率高達50.6%，以藍道18分最高；戈貝爾挹注17分外加12籃板；沃克與中鋒里德（Naz Reid）15分；迪文琴左11分。

湖人方面，進攻手感慘不忍睹，全場外線31投6中命中率只有19.4%，羅素攻下20分為陣中最高；詹姆斯16投4中攻得10分；戴維斯14投4中貢獻12分、11籃板；八村壘10分；射手柯奈特（Dalton Knecht）6分。