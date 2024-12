2比0完封羅馬　亞特蘭大義甲豪奪8連勝戰績升至第2

▲亞特蘭大義甲豪奪八連勝。(圖/達志影像/美聯社)



實習記者胡冠辰/綜合報導

義甲今(3日)凌晨迎來第14輪焦點戰,由藍黑軍團亞特蘭大貝加莫客場交手老牌勁旅羅馬,亞特蘭大靠著羅恩(Marten de Roon)以及札尼奧洛(Nicolò Zaniolo)各進一球的好表現下,最終就以2比0完封羅馬延續火熱狀態,近期豪奪聯賽八連勝的他們排名也升至第二,距離榜首拿坡里積分僅差一分。

主隊羅馬在總教練拉涅利(Claudio Ranieri)的接手下,希望在賽季初的載浮載沉後後重新找回狀態,歷經了對陣拿坡里的失利以及國際賽事與熱刺2比2的平局後,迪巴拉(Paulo Dybala)回到先發陣容,採取3-5-2陣型。

客隊亞特蘭大則是帶著義甲七連勝的氣勢尋求踢館成功,最近亞特蘭大狀態神勇,先前在國際賽事以6比1狂電伯爾尼年輕人(Young Boys),但本戰主將札帕科斯塔(Davide Zappacosta)、高夫里(Ben Godfrey)以及斯卡馬卡(Gianluca Scamacca)皆未登錄球員名單。

Shot at the edge of the area by the captain Marten de Roon, suffers a deflection that betrays Svilar.

It's 0-1 for Atalanta.

Scored the team that did the most for it.



The game is very closed and there were few opportunities, Roma need to go all out.#RomaAtalanta pic.twitter.com/NUAM5MqZZe