2比0完封羅馬　亞特蘭大義甲豪奪8連勝戰績升至第2

▲亞特蘭大義甲豪奪八連勝。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

義甲今（3日）凌晨迎來第14輪焦點戰，由藍黑軍團亞特蘭大貝加莫客場交手老牌勁旅羅馬，亞特蘭大靠著羅恩（Marten de Roon）以及札尼奧洛（Nicolò Zaniolo）各進一球的好表現下，最終就以2比0完封羅馬延續火熱狀態，近期豪奪聯賽八連勝的他們排名也升至第二，距離榜首拿坡里積分僅差一分。

主隊羅馬在總教練拉涅利（Claudio Ranieri）的接手下，希望在賽季初的載浮載沉後後重新找回狀態，歷經了對陣拿坡里的失利以及國際賽事與熱刺2比2的平局後，迪巴拉（Paulo Dybala）回到先發陣容，採取3-5-2陣型。

客隊亞特蘭大則是帶著義甲七連勝的氣勢尋求踢館成功，最近亞特蘭大狀態神勇，先前在國際賽事以6比1狂電伯爾尼年輕人（Young Boys），但本戰主將札帕科斯塔（Davide Zappacosta）、高夫里（Ben Godfrey）以及斯卡馬卡（Gianluca Scamacca）皆未登錄球員名單。

Shot at the edge of the area by the captain Marten de Roon, suffers a deflection that betrays Svilar.

It's 0-1 for Atalanta.

Scored the team that did the most for it.



The game is very closed and there were few opportunities, Roma need to go all out.#RomaAtalanta pic.twitter.com/NUAM5MqZZe — Paulo Duarte (@pjfduarte) December 2, 2024

開賽雙方攻勢頻頻，羅馬主將帕雷德斯（Leandro Paredes）不斷對亞特蘭大門卡內塞基（Marco Carnesecchi）發動危險進攻，隨後科內（Manu Koné）的射門也差點攻破球門上緣；亞特蘭大的盧克曼（Ademola Lookman）則因越位被判進球無效，兩隊久攻不下後以0比0進入中場休息。

下半場第69分鐘，亞特蘭大率先突破僵局，中場核心羅恩經由多方傳導後大力起腳，球大幅折射下順利進入球門，亞特蘭大1比0先馳得點。

接著主場羅馬不斷施壓尋找扳平機會，但始終以失敗收場，而胡梅爾斯（Hummels）以及克里斯坦特（Bryan Cristante）皆因傷勢問題退場。

Nicolo Zaniolo qui marque face à son ancien club, l'AS Roma, et qui lâche une méga célébration pic.twitter.com/2SQFrjqGvA — Instant Foot (@lnstantFoot) December 2, 2024

比賽進入最後階段，亞特蘭大攻勢再起，札尼奧洛在角球進攻中頭球破門得手，幫助球隊將領先優勢擴大至2比0，這次進球是經過曼奇尼（Mancini）的折射後入網，最終亞特蘭大就以2比0拿下比賽勇奪聯賽八連勝，羅馬則是遭遇近期低迷的四連敗。

「這是意識的勝利，」亞特蘭大主帥格里蒂（Tullio Gritti）賽後表示，「球隊已經達到了重要的高度，我們在比賽中有過些許苦難；羅馬並不是一支僅僅得到13分的球隊，他們有強大的球員並展示了他們的實力。」

「球迷們有理由唱（我們將贏得三色旗），我們現在所處的位置是我們在球場上努力爭取來的，」格里蒂補充道，「這是我們在這9年來最強的一支亞特蘭大隊伍，但我們不喜歡這麼說，對我們來說，每支球隊都是強隊。」