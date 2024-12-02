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王牌受傷沒在怕！七賢國中衛冕關懷盃　教練曝「一句話」激勵全隊

▲▼七賢國中奪冠，楊承恩完投勝。（圖／原棒協提供）

▲▼關懷盃七賢國中奪冠，楊承恩（下）完投勝。（圖／原棒協提供）

▲▼七賢國中奪冠，楊承恩完投勝。（圖／原棒協提供）

記者楊舒帆／台東報導

關懷盃棒球邀請賽青少棒組賽事，高雄市七賢國中完成二連霸，冠軍戰以8比1提前5局擊敗宜蘭三星國中，儘管王牌投手因傷缺陣，二號先發楊承恩仍頂住壓力完美演出。冠軍戰前總教練張皓晨特別鼓勵他們，「不要帶著遺憾離開」，成為奪冠關鍵。

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總教練張皓晨表示，「其實我們最好的投手莊子濬受傷，我鼓勵他們不要太依賴教練和最好的投手，贏球是靠團隊，在他受傷情況下如何扛著責任，相信團結一起結果就會是最好的。」

楊承恩完投5局，被敲4安打，奪5次三振，僅失1分拿下勝投，張皓晨透露，「他是控球型投手，腦袋很聰明，很清楚在一些時間點該做什麼事，他們對待棒球的態度有提升，也更有責任感。」

冠軍賽狂掃10支安打，杜邵允、羅文成、黃煒程都有單場雙安演出，張皓晨提到，「其實預賽狀況差，有調整回來，技術面不是問題，提醒他們心理層面，拚衛冕四強賽時綁手綁腳，所以鼓勵他們冠軍戰重返榮耀，不要帶著遺憾離開。」

楊承恩表示，「很興奮也很開心，第一次投冠軍戰先發，大膽去做沒有壓力，給自己99分，有些細節沒有做好，例如兩好球後的策略要修正，三星打者也滿強的，身材都很高大。」提到觀看12強中華隊比賽，他說，「金牌戰炸全壘打印象深刻，也看到他們團結的一面。」

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