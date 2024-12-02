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辜董請燒肉吃很多！杜凱恩U12返台雙響助紅葉奪冠

▲▼杜凱恩。（圖／記者楊舒帆攝）

▲杜凱恩。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台東報導

關懷盃棒球邀請賽少棒組冠軍戰，台東紅葉國小靠著U12國手杜凱恩開轟助陣，以13比4擊敗衛冕軍三星國小。杜凱恩甫從亞洲盃奪冠返國，立即回歸球隊，上演雙響砲好表現。

在U12慶功宴上吃到辜仲諒請的燒肉，杜凱恩開心地說，不只吃得很飽，還和辜董互動聊天：「我問他『以前有打過棒球嗎？』還問他『厲害嗎？』他回答『很厲害！』」談到關懷盃，杜凱恩許願想再見到張育成，「他打擊很強，守備也很好。我參加他的訓練營時，他教導我打擊時手會翻掉的問題，說要做好延伸，不然會一直打出滾地球。」

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紅葉首局火力全開，沈惟翔轟出兩分砲，杜凱恩也緊接著開轟，此局灌進5分。三星隨即在1局下扳回4分。2局上紅葉靠對手捕逸及高飛犧牲打添加1分，4局上杜凱恩再轟陽春彈，隨後胡誠恩、沈冠霖連續擊出二壘安打，追加1分。5局上黃品澤、邱語恩、沈惟翔、杜凱恩、林劭連續安打，灌進5分，最終就以9分差提前結束比賽。

杜凱恩11月30日剛從日本返國，即主動請纓加入關懷盃決賽。教練王信幃表示，原本要讓杜凱恩休息，但他表示U12上場機會不多，希望能打比賽。前一戰對手看重他的實力頻頻保送，直到冠軍戰才有機會出棒，手感不錯。「他本身爆發力好，力量也足夠，在校內練習時也經常開轟。」

杜凱恩此役3支安打，包含2轟，貢獻4打點。他表示：「U12只有代打、替補機會，回來就想比賽，有比賽都不會累。」很開心把握打擊機會，完成生涯首次雙響砲。他說在U12學到盜壘技巧，印象最深是周震泉從中外野傳回本壘的英姿，希望能向他學習。

杜凱恩雙響砲後特別找回第二轟的球。林智勝透露：「他很厲害，還把全壘打球找回來請我簽名，可惜只找到一顆，另一顆找不到。」

▲▼關懷盃紅葉國小、三星國小。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼關懷盃紅葉國小（上）冠軍、三星國小（下）亞軍。（圖／記者楊舒帆攝）

▲▼關懷盃紅葉國小、三星國小。（圖／記者楊舒帆攝）

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