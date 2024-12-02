王躍霖每年回饋關懷盃　小球員「忘我」模仿12強笑翻全場

▲王躍霖。（圖／原棒協提供）

記者楊舒帆／台東報導

台鋼雄鷹投手王躍霖參與關懷盃棒球邀請賽，今年雖因12強賽事及冬盟賽程影響，使多位職棒選手無法出席，但他仍堅持回饋家鄉棒球。「很多情有可原，12強的選手需要休息，也有接活動。」王躍霖表示。

今年的小球員特別關注12強賽事，不停詢問各隊球員表現。「現在小朋友比較不會問球技，都會問時事，比如說12強誰最厲害，或是樂天、味全龍哪位選手最強。」王躍霖笑說，當被問林凱威是不是味全龍最快的投手，他笑回，「是徐若熙吧！」

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從場邊觀察，12強賽事已在小球員間掀起模仿風潮。王躍霖說：「像新竹上館國小的小朋友，只要打出安打就會模仿慶祝動作，有次第一棒打出三壘安打，在裁判整理壘包時還忘我地比出全套手勢，好像逆轉比賽一樣開心。」

「每年回來看關懷盃，就會想起自己小時候打球的模樣。」王躍霖回憶道，他國小時就參加過這項賽事，「那時候就想著，如果未來有機會打職棒，也要像學長一樣回來跟小朋友分享。」他更希望小球員們能多詢問技術與觀念，而不是只關注誰最強。

面對今年參與人數較少的情況，王躍霖特別抽空多陪伴球員。「看到他們在收拾球具時吵吵鬧鬧，學長要小球員快點排隊的畫面，就像回到從前。」他說，希望透過這樣的交流，延續棒球傳承的精神。