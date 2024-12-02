戴資穎化身1日鑑識員！體驗空氣槍威力　宣導打擊黑槍、終結暴力

▲台灣球后戴資穎化身1日鑑識員，開箱南部第一個空氣槍實驗室。（圖／高雄市政府警察局提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎10月申請世界排名保護，正在養傷的她受邀擔任「1日鑑識人員」，穿上刑事鑑識背心，開箱南部第一個空氣槍實驗室，拍片宣導「打擊黑槍、終結暴力」。

高雄市政府警察局刑事鑑識中心成立「空氣槍實驗室」，今年12月1日起正式啟用，除將受理本局各分局、大隊、隊等外勤單位查獲之空氣槍鑑定外，並接受高雄、橋頭、臺南、屏東、臺東等地區法院、地檢署等機關空氣槍囑託鑑定。

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台灣球后戴資穎的雙親都是警界出身轉任消防，身為「警消的女兒」，小戴受邀擔任1日鑑識人員，第1次穿上刑事鑑識背心，拍片開箱空氣槍實驗室。在警方專業指導下，小戴參與模擬測試，親身感受空氣槍威力，並從鑑驗流程，了解如何判定殺傷力。

刑事鑑識中心表示，實驗室人員經刑事警察局訓練合格，取得鑑定資格，儀器設備採用美國OEHLER廠紅外線光電柵及測速儀，業由內政部警政署審查核可，鑑定過程係以紅外線感應槍枝擊發之彈丸通過光電柵的時間差，計算出彈丸射速，進而換算彈丸單位面積動能，由實驗室開立鑑定書可作為檢方起訴、聲押及法院判決依據。

以往高雄市查獲長、短空氣槍需定期派員專車北上送至刑事警察局鑑驗，槍枝自查獲至取得鑑定報告通常需耗費3至6個月，如今空氣槍實驗室成立啟用，鑑驗時程約能縮短至2週內，可望提高案件偵審效率。

高雄市政府警察局刑事鑑識中心歷經3年籌備，完成「空氣槍實驗室」建置，從設備採購到人員培訓，皆精益求精。實驗室的啟用，不僅能迅速區分槍枝的危險性程度，還可作為司法起訴和審判重要依據，為政府「打擊黑槍、終結暴力」提供堅實的後盾，未來，高雄警方也將持續運用科技創新，守護市民安全。