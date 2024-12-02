曾頌恩單手投Logo Shot替特攻開球　岳東華：魚柱適合籃下扛人

記者游郁香／綜合報導

中信兄弟12強國手曾頌恩、岳東華昨(1)日現身新莊體育館，擔任特攻的開球嘉賓，嘗試出手遠距離的「Logo Shot」，兩人都直呼很緊張，在兄弟隊內是「大砲」的曾頌恩用單手投籃，距離夠可惜偏離準星，岳東華點名「魚柱」是兄弟隊內最適合加入特攻的球員，身材夠厚可以在籃下「扛人」。

▲曾頌恩替特攻開球，嘗試「Logo Shot」 。（圖／新北中信特攻提供）

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替中華隊贏得世界冠軍的兩名兄弟國手曾頌恩、岳東華，昨日受邀擔任中信特攻的開球嘉賓，由於要從半場投籃，兩人都顯得很緊張，曾頌恩苦笑，「打棒球都不一定有信心還打籃球！」岳東華則說，「能打到框就打到框，不要肉包就好，練習都沒進。」最後搞笑補了一句，「說不定等下天時地利人和就進去了。」

▲中信兄弟曾頌恩、岳東華擔任開球嘉賓。（圖／中信特攻提供）

正式上陣時，岳東華率先登場，球打到籃板上方，曾頌恩則選擇用單手投籃，距離夠可惜偏離準星，變成了一顆麵包球，兩人在場邊受訪時笑成一團，「魚柱」說，「東華還有碰到籃板，我連籃板都沒碰到。」他還自爆，「我剛拿球手是抖的，比國際賽還緊張。」

被問到兄弟陣中誰適合加入特攻，岳東華馬上點名曾頌恩，「他可以負責苦差事，籃下負責扛人，他的身材蠻適合的，夠厚。」

▲中信兄弟曾頌恩、岳東華。（圖／中信特攻提供）