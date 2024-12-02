運動雲

>

18歲陳睦衡加盟歐力士　監督岸田護親自來台參加記者會

▲▼歐力士猛牛陳睦衡。（圖／歐力士猛牛提供）

▲▼歐力士猛牛陳睦衡，福良淳一（下左）出席日本加盟記者會。（圖／歐力士猛牛提供）

▲▼歐力士猛牛陳睦衡。（圖／歐力士猛牛提供）

記者楊舒帆／台東報導

歐力士隊監督岸田護在1日透露，將出席與球團簽訂育成合約的新外籍右投陳睦衡在台灣舉行的入團記者會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日媒《日刊體育》報導，岸田護計劃在2日搭機前往台灣，並將與GM福良淳一總經理一同直接前往記者會場。當天在大阪舞洲的球團設施，他笑說，當時有跟他說說聲「你好嗎？」

報導指出，日本職棒監督親自前往外籍選手的家鄉參加入團記者會是極為罕見的。這一切都顯示出球團對他的期待。
雖然是育成合約，但陳睦衡擁有153公里的最快球速，在9月於台灣舉行的U18亞洲錦標賽中，擔任先發對戰日本隊時投出4局無失分的好成績。前往視察的福良總經理也讚不絕口，「與日本代表隊相比也略勝一籌，各方面都很完美」。

陳睦衡已提前參加了11月的秋季高知訓練營，岸田護表示，「希望能為他創造一個能自在發揮的環境」，再次承諾會全力幫助他。

岸田護預計在3日前往視察台灣冬季聯盟，屆時2023年選秀會第一指名的横山聖哉以及堀柊那 等年輕新秀都在參賽。他表示，「能與不同球隊的年輕選手、教練一起相處,對選手們來說是非常寶貴的經驗。想去看看他們努力的樣子。」希望能讓這趟台灣行收穫滿滿。

關鍵字： 岸田護陳睦衡歐力士隊台灣冬季聯盟外籍選手

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

收到張奕「特選」禮物　林岳谷看12強許下心願

收到張奕「特選」禮物　林岳谷看12強許下心願

田中將大回樂天4季僅20勝震撼離隊　巨人傳奇：他只是運氣不佳

田中將大回樂天4季僅20勝震撼離隊　巨人傳奇：他只是運氣不佳

想跟上古林睿煬腳步　激勵徐若熙旅外：明年目標更明確

想跟上古林睿煬腳步　激勵徐若熙旅外：明年目標更明確

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒　獲封「龍之美人」球迷讚好可愛

12強啦啦隊小映賞紅葉美照登日媒　獲封「龍之美人」球迷讚好可愛

厄文有望首座MVP？單核領軍連繳神表現　唐西奇休5場獨行俠拿4勝

厄文有望首座MVP？單核領軍連繳神表現　唐西奇休5場獨行俠拿4勝

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

熱門新聞

真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG　網：期待再戰WBC

陳傑憲談旅外鬆口了！「不是每個人都有機會」：會想去闖闖看

「水貨狀元」看不下去　怒嗆布朗尼：只因為他是詹皇兒子

台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

收到張奕「特選」禮物　林岳谷看12強許下心願

讀者回應

﻿

熱門新聞

1真的惡名昭彰了！　館長自爆做球版「2大企業秒切割」

2江國豪12強「超噁心滑球」登官方IG

3陳傑憲談旅外鬆口了：會想去闖闖看

4「水貨狀元」怒嗆詹皇、布朗尼

5台灣隊保留王牌投手爭冠合理　日傳奇：不懂為何要挨罰

最新新聞

112強休兵？蔡其昌點名旅外經典賽

2家正婦想送禮物！「林家正提1要求」　球迷讚翻

3戴資穎化身1日鑑識員！體驗空氣槍威力

4藍委吳宗憲酸「蔡其昌蹭棒球」！中職6球團列5貢獻打臉

5曾頌恩單手投Logo Shot替特攻開球

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

補腦防失智靠這招！

補腦防失智靠這招！

「文里補習班」開課啦！用「薑黃」製作美味的薑黃海鮮燉飯，邊吃邊活化腦筋

三重雙捷運優質好宅

三重雙捷運優質好宅

『鼎藏豐碩』鄰環狀線與五泰輕軌，生活機能滿分，現代家庭2-3房最佳選擇！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

熱門影音

全站熱門影音

林家正燦笑拔走東蛋壘包！　與吉力吉撈成「盜壘2人組」

#林家正 燦笑拔走東蛋壘包！　與 #吉力吉撈 成「盜壘2人組」

林智勝合體「金鏞」看台灣奪冠　「贏日本就是爽！等了32年了」

「訂珍奶還是奶茶？」　王勝偉幽默談情蒐助12強奪冠

林家正7局下跪姿傳球　「一次殺2個」球迷嗨翻

行人斑馬線聊天...騎士禮讓　等20S怒「不過幹嘛」掀議論

浪花男子嗨爆小巨蛋！　道枝駿佑台語告白：哇揪愛你

超衰片！板橋小黃無煞車猛撞左轉車　待轉騎士慘遭撞飛滾一圈

陸生團遊日月潭開心合影　午後中信兄弟領團體驗棒球

瞬間移動？婁峻碩當完導師趕場當嘉賓　0彩排衝上台..高爾宣嚇瘋：哇草！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366