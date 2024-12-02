18歲陳睦衡加盟歐力士　監督岸田護親自來台參加記者會

▲▼歐力士猛牛陳睦衡，福良淳一（下左）出席日本加盟記者會。（圖／歐力士猛牛提供）

記者楊舒帆／台東報導

歐力士隊監督岸田護在1日透露，將出席與球團簽訂育成合約的新外籍右投陳睦衡在台灣舉行的入團記者會。

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日媒《日刊體育》報導，岸田護計劃在2日搭機前往台灣，並將與GM福良淳一總經理一同直接前往記者會場。當天在大阪舞洲的球團設施，他笑說，當時有跟他說說聲「你好嗎？」

報導指出，日本職棒監督親自前往外籍選手的家鄉參加入團記者會是極為罕見的。這一切都顯示出球團對他的期待。

雖然是育成合約，但陳睦衡擁有153公里的最快球速，在9月於台灣舉行的U18亞洲錦標賽中，擔任先發對戰日本隊時投出4局無失分的好成績。前往視察的福良總經理也讚不絕口，「與日本代表隊相比也略勝一籌，各方面都很完美」。

陳睦衡已提前參加了11月的秋季高知訓練營，岸田護表示，「希望能為他創造一個能自在發揮的環境」，再次承諾會全力幫助他。

岸田護預計在3日前往視察台灣冬季聯盟，屆時2023年選秀會第一指名的横山聖哉以及堀柊那 等年輕新秀都在參賽。他表示，「能與不同球隊的年輕選手、教練一起相處,對選手們來說是非常寶貴的經驗。想去看看他們努力的樣子。」希望能讓這趟台灣行收穫滿滿。