12強奪冠鼓舞三級棒球教練　張志強：證明基層訓練方向正確

▲張志強。（圖／原棒協提供）

記者楊舒帆／台東報導

花蓮縣三民國中總教練「張班長」張志強帶領一年級球員為主的陣容出征關懷盃，雖然複賽首戰落敗，他仍鼓勵球員從中學習經驗。近期12強奪冠，讓台灣棒球界沸騰，張志強認為是給予基層教練很大的鼓舞，讓大家知道自己是「走在正確的道路上」。

三民國中複賽首戰以3比8不敵卑南國中，「希望他們能把平常練習的東西，放在球場上實踐。」張志強表示，只有在實戰中，球員才能真正了解訓練的意義所在。這次關懷盃由一年級球員組隊，對他們來說是重要的成長機會，不再像過去只是跟在學長後面，而是要自己打出一片天。

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張志強觀察，花蓮的球員在國小階段就展現對打擊的天分，但在比賽中卻常因缺乏自信而裹足不前。「你不嘗試的話，就不曉得自己的能力到哪裡。」他不斷鼓勵球員要勇於嘗試，有些球員已經開始進步，雖然還有細節需要調整，但他相信透過比賽累積經驗，球員會持續成長。

談到12強賽對基層的影響，張志強認為最大的衝擊是在教練群。「這是台灣第一次在這麼高層級的賽事取得好成績，證明我們的訓練方向是對的。」他指出，過去在成棒賽事中總是顯得實力不足，但這次的成功讓基層教練更有信心，球員也更信任教練的訓練理念。

不過張志強也坦言，基層教練常面臨「要成績還是要球員成長」的兩難。他強調，自己更傾向提升球員能力，讓他們有機會往職棒發展，「如果一直追求成績，可能反而會犧牲球員的運動生涯。」但他也表示，這要看各縣市的考核標準與教練個人想法，有的看重成績，有的重視招生，每個教練都必須在其中取得平衡。